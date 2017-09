AfD-Plakate in Ebermannstadt verschwunden

Kurzbeschreibung: Am 24. September 2017 wählen die Deutschen einen neuen Bundestag. Im Wahlkreis Bamberg sind folgende Landkreise zusammengefasst:

- Stadt Bamberg

- Landkreis Bamberg: Altendorf, Burgebrach, Burgwindheim, Buttenheim, Ebrach, Frensdorf, Hallstadt, Lisberg, Pettstadt, Pommersfelden, Priesendorf, Schlüsselfeld, Schönbrunn i.Steigerwald, Stegaurach, Strullendorf und Walsdorf

- Forchheim

- Landkreis Forchheim: Dormitz, Effeltrich, Eggolsheim, Hallerndorf, Hausen, Heroldsbach, Hetzles, Igensdorf, Kirchehrenbach, Kleinsendelbach, Kunreuth, Langensendelbach, Leutenbach, Neunkirchen a.Brand, Pinzberg, Poxdorf, Weilersbach und Wiesenthau

Bei der letzten Bundestagswahl 2013 wurde in diesem Wahlkreis per Direktmandat in den Bundestag gewählt: Thomas Silberhorn (CSU)

