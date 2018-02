Die Rockmusik ist dem Forchheimer "Schröder Show Sextett" in Fleisch und Blut übergegangen, in der Ebser Stadthalle traten sie zu acht an - zur "affengeilen Party" für 1000 feierfreudige Jeckengäste des Elferrats der Stadt. Der Jugendgarde war der Auftakt vorbehalten, mit "Keep on rockn me" und "Take it easy" brachten die "Altrocker" die ersten Tänzer auf das Parkett. Tanzmariechen Milena Kapp verabschiedete sich mit einem letzten fulminanten Auftritt. In Tanzpausen sorgten die Große Elferratsgarde und das Männerballett "Sahneschnitten" für vielfaches "Ebs aha". Bürgermeisterin Christiane Meyer mixte in der TSV-Bar nicht nur an den Cocktails mit; nach der Polonaise gehörte sie auch der Jury an, die der "Schafsherde" der TSV Fußball Damen den ersten Preis der Maskenprämierung zuerkannte. © Marquard Och