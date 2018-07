Am Sonntag wurde in Ebermannstadt nicht nur das 35. Jubiläum des Dampfbetriebs auf der Museumsbahn gefeiert, sondern zudem auch noch ein neuer Zug getauft.

In Forchheim ging es auch am Samstag wieder farbenfroh und vielfältig zu: Bereits zum zwölften Mal finden dort die Afrika-Kulturtage statt. Workshops, Stände und leckeres Essen versprechen einiges an Unterhaltung.