Afrika-Kulturtage sind gestartet

Großes Veranstaltungsprogramm und viel Musik noch bis Sonntag im Schatten der Pfalz - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Wenn zwischen Rathausplatz und Kaiserpfalz das Da-da-da-dumm-dumm der Trommeln den Rhythmus vorgibt, dann schlägt das Herz Afrikas in der Stadt.

Wer mutig ist, der probiert: In den Töpfen blubbert unter anderem Spinat mit Kochbanane. © Foto: Roland Huber



"Chakula Kirsuri": Wer seine Suaheli-Kenntnisse gerade nicht parat hat, dem hilft Karibuni Marafiki auf die Sprünge: "Es schmeckt gut", heißen die zwei Worte. Lecker riecht es an dem Stand an der Pfalz-Mauer, wo Kuku Masala na Mboga und Sambusa Nyama in großen schwarzen Pfannen vor sich hin blubbern. Noch bis Sonntag finden die Afrika-Kulturtage, die von den Nordbayerischen Nachrichten präsentiert werden, statt. Geöffnet ist am Freitag, 6. Juli, bis 22 Uhr, Samstag, 7. Juli, von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag, 8. Juli, von 11 bis 19 Uhr. Eintritt drei Euro.

Birgit Herrnleben Nordbayerische Nachrichten Forchheim E-Mail