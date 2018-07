Afrikaner rund um die Kaiserpfalz: Kultur und Kulinarik

FORCHHEIM - Bei den farbenfrohen Afrika Kulturtagen hat Organisator Hubert Forscht vom Jungen Theater an diesem Wochenende bis zu 6000 Besucher erwartet. Wir haben uns den ganzen Samstag rund um die Kaiserpfalz aufgehalten und dabei erleben dürfen, wie ein solch friedliches, fröhliches Festival einem Provinzstädtchen urbanes Flair verleiht. Und ganz nebenbei das Verständnis zwischen den Kulturen fördert.

Rhythmus: Schwarz und Weiß, Groß und Klein folgen den Anweisungen des Vor-Tänzers.



Von irgendwoher duftet es nach fruchtiger und doch pikanter Erdnusssoße. Die Spur führt zu Juliet Birunghi aus Unterhaching. Aber eigentlich aus Uganda. Sie ist erstmals in Forchheim und muss sich mit ihrer frittierten Maniokwurzel (Muwogo Musiike), Variationen der Kochbanane (Matooke) und einem Buschfruchtsalat gegen die schier übermächtige senegalesische Konkurrenz von Gegenüber behaupten.

Bereits am Freitagabend hatten Stéphane Zamblé und seine Jungs von Panafrika Musik aus Burkina Faso die Innenstadt erbeben lassen. Allein durch den ungezügelten Ausbruch positiver Energie. Es gab dabei natürlich keine Verletzten. Auch nach Feierabend hatten sie einen "Work Song" angestimmt, der in dem urdeutschen Refrain mündete: "Arbeite, arbeite immer besser." Und sie hatten das mit einem nächtlichen Nachschlag sogar selber ernst genommen.

Einige Anwohner hatten dabei einen erhöhten Logenplatz vom eigenen Wohnzimmerfenster aus. Wer es etwas poetischer mag, nimmt vor Ursula Branscheid-Kouyaté aus Tübingen Platz. Sie erzählt sagenhafte Geschichten und zugleich die Geschichte, wie das Großreich Mali im 13. Jahrhundert entstand.

Von einem Löwen-König Soundjata Keita, der im Gegensatz zu griechischen Königen oder römischen Kaisern keine olympischen Götter im Stammbaum gehabt haben soll, sondern allerlei magisches Getier — mit und ohne Mähne.

Ehemann Kandara Diebaté begleitet sie. Sobald eine leichte Brise den letzten Ton der Kora-Harfe verweht hat, beginnen wieder die anregenden Gespräche — zumeist im Schatten. Auch am Sosolya-Stand, der für den Erhalt einer Tanzakademie in Kampala kämpft und inzwischen auch Dank der Forchheimerin Melanie Rövekamp ein Drittel der 32 000 Euro zusammengetrommelt hat.

Dort spricht Madina Malwanga erstmals davon, einmal Schauspielerin werden zu wollen. Die Voraussetzungen sind gut, hat das 16-jährige Mädchen doch eine profunde Ausbildung in Tanz, Gesang und Trommeln, sonst eine Domäne der Jungs in Uganda.

Als es noch heißer wird kann man den Durst nicht nur mit "Omunanassi" löschen, gewürztem Ananassaft, dem Ingwer eine gewisse Schärfe verleiht, man kann sich auch am "Bissap" gütlich tun. Kadidia Goita von der Elfenbeinküste, die in Neunkirchen eine zweite Heimat gefunden hat, hat alle Hände voll zu tun, den erfrischenden Hibiskussaft auszuschenken.

Für die kraftvollen Momente an diesem Tag sorgen Nii Ashitey Nsotse und seine Formation "Nokokoye", die ihren Namen "Etwas Besonderes" nicht ganz grundlos trägt. Bei ihrem ersten Auftritt bieten sie zwei waghalsigen Akrobaten eine Bühne. Bei dem glühend heißen Kopfsteinpflaster bleibt "Famous" Awunku Doe und Enoch Nii Tetteh Quaynor gar keine andere Chance, ohne Brandblasen heimzukehren, als sich in die Lüfte zu begeben.

Mit dabei haben die beiden "Crazy Acrobats" jedes auch nur greifbare Kind, das mit ihnen ein Zwei-Mann-Rollrad bildet oder als menschlicher Kreisel herumwirbelt. Später werden sie ihre Späßchen mit Feuer am Stiel treiben, mit Blechschüssel jonglieren oder ihren schlangengleichen Körper durch den Rahmen eines Tennisschlägers zwängen.

Als später die ghanaischen Tänze die Sattlertorstraße in Schwingung versetzen, ist das den zwei Fasstrommeln (Kpanlogo), einer Gefäßrassel (Axatse), einer Handglocke (Gankogui) und einer Bambusflöte (Atenteben) zu verdanken. Auch wenn es etwas dauert, bis der hiesige Eingeborene in den Locker-Modus geschaltet hat. Beim Flanieren über den Basar fallen einem mehrere Dinge auf: Zuerst sind deutlich weniger Stände zu sehen, insbesondere solche, an denen man traditionelle Instrumente ausprobieren kann. Einige größere Festivals in Rudolstadt, Stuttgart und dem Nachbarland Österreich haben die Reihen gelichtet.

Zum anderen hat eine für deutsche Verhältnisse geradezu unheimliche Lässigkeit die Besucher erfasst. Ob sie nun beim Kauf tunesischer Keramik feilschen, sich ein vergängliches Henna-Kunstwerk auf den Unterarm tätowieren lassen, genüsslich eine Shisha rauchen oder mit Delvin Wanjiku-Lindner über Massai-Perlen fachsimpeln.

Die Dämmerung hat bereits eingesetzt, als Sascha Barth aus Pottenstein zwei Dutzend Trommeln aller Größen und Formen in den Pfalzgraben geschleppt hat. Der Organisator des Basars, der selbst allerlei Trommeln anbietet, wirkt nach zwei aufregenden Tagen erschöpft, aber zufrieden. Es kam aber noch der Sonntag, und der bot ebenfalls ein volles Programm.

UDO GÜLDNER (Text)UND ROLAND HUBER (Fotos)