Afrikanische Heavy Metaler in Forchheim

Foto-Ausstellung im Pfalzmuseum zeigt Außenseiter der Gesellschaft - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Einen Vorgeschmack auf die Afrika-Kulturtage gab es bei der Eröffnung der Foto-Ausstellung "Renegades" im Forchheimer Pfalzmuseum. Sie zeigt die Heavy-Metal-Szene in Botswana.

Alexandra Kuhnke von der Uni Bayreuth hat die Ausstellung "Renegades" im Forchheimer Pfalzmuseum konzipiert. Foto: Udo Güldner



Die "Afrika-Kulturtage" starten in Forchheim am 30. Juni und finden dann bereits zum 10. Mal rund um die Kaiserpfalz statt. Zuvor aber zeigt das "Pfalzmuseum" die Ausstellung "Renegades". Beim Betrachten der hautengen, schwarzen von Nieten und Fransen gesäumten Lederkleidung in der prallen afrikanischen Sonne wird einem schon vom Hinsehen heiß. Die jungen Männer – in die Galerie der "Metal-Heads" haben sich nur eine handvoll Frauen verloren – sind Abtrünnige, Außenseiter, Asoziale: Renegades eben, die der weiße Südafrikaner Frank Marshall vor knapp einem Jahrzehnt in Szene gesetzt hat.

Dieses nicht Dazugehören macht Alexandra Kuhnke (28) von der Universität Bayreuth auch an Piercings fest. "Das ist total verpönt. Sie gelten dann als vom Teufel besessen." Die Fachfrau für "Kultur und Gesellschaft Afrikas" hat die Ausstellung konzipiert und Frank Marshall dazu persönlich begleitet. Kuhnke vergleicht die "Renegades" mit den Dandies, die "als junge Leute in auffälliger Kleidung" herumliefen, ihre eigene Sprache und ihre eigene Gangart hatten, um sich in dieser Rolle von allen anderen abzuheben.

Unnahbare Sonnenbrillen tragen fast alle, egal ob sie zu "Dead Demon Rider", "White Devils" oder "Coffin Feeders" gehören. Irgendwie erinnert das Bühnenbild an US-Western, nur dass Männer auf den Fotos ein schweres Honda-Motorrad unter sich und eine Bandana auf dem Kopf haben. Sie posieren vor ihrem Wohnwagen, der sie nicht nur geographisch am Rande der Stadt verortet. "Sie machen sich einen Spaß daraus, den Betrachter mit Stinkefinger oder den gefletschten Zähnen zu erschrecken." Ein Stilmittel, das man von Alice Cooper und Marilyn Manson schon kennt.

Dass "Kultur verbindet", wie Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) anmerkte, ist an den Gemeinsamkeiten dies- und jenseits des Mittelmeeres zu erkennen. Iron Maiden oder Metallica sind auch in Botswana die Vorbilder, deren Logos unter den Lederjacken hervorlugen. Überall sind gruselige Totenköpfe zu sehen, mitunter sogar Hühnerfüße, die in Voodoo-Manier um den Hals hängen. Auch auf den schwarz-weißen Fotos, die mit dem Licht, den Kontrasten und den Erwartungen des Beobachters spielen.

"Wir zeigen keine Exotik fremder Kulturen. Wir wollen die wahre Identität der Menschen begreifen", so Sigrid Horsch-Albert vom Mitveranstalter Iwalewa-Haus Bayreuth, wo die Schau, allerdings in kleinerem Rahmen, bereits zu sehen war.

Die martialischen Accessoires wie Patronengürtel oder Schusswaffen sind einerseits Hinweis auf den Bürgerkrieg. Sie sind aber auch ein Stück halbstarker Auflehnung im täglichen Überlebenskampf.

Frank Marshall (32), der aus Nelspruit stammt, das ganz in der Nähe des Kruger Nationalparks liegt, ist mit analoger Technik eingetaucht in eine Subkultur, die sich westlicher Einflüsse gewiss ist. Musikalisch hat das Trio "Manda and Friends" mit madegassischen Liebesliedern und ehelichen Szenen zwischen Opa und Oma das Publikum zu Beifallsstürmen hingerissen.

Die Ausstellung im Pfalzmuseum ist noch bis zum 2. Juli zu sehen. Öffnungszeiten täglich, außer montags, 10—17 Uhr. Das Programm für die Afrika-Kulturtage, die vom 30. Juni bis 2. Juli über die Bühne geht findet sich "hier".

UDO GÜLDNER