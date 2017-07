Die Mühen der letzten Jahre haben sich gelohnt: 170 Absolventinnen und Absolventen der Georg-Hartmann-Realschule in Forchheim durften am Freitagabend die Schule hinter sich lassen und mit guten Abschlusszeugnissen einen neuen Lebensabschnitt beginnen.

In der Nacht von Samstag, 21. Juli 2007, auf Sonntag, 22. Juli 2007, gingen Teile des Landkreises sprichwörtlich unter: Ein katastrophales Jahrhundert-Hochwasser sorgte in den Städten und Gemeinden für apokalyptische Szenen, in Poxdorf ertrank eine Seniorin in ihrer Kellerwohnung. Die Archiv-Bilder aus der Schreckensnacht und dem Tag danach.