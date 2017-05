Aktion: Forchheim fährt "Mit dem Rad zur Arbeit"

Auf dem Drahtesel gegen den inneren Schweinehund - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Pünktlich zum Auftakt der Rad-Saison wurde vor dem Klinikum der Startschuss für die 17. Mitmach-Aktion "Mit dem Rad zur Arbeit" gegeben. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) und die Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) wollen damit mehr Menschen dazu bringen, auf dem Fahrrad zur Arbeit zu kommen.

Vor dem Klinikum Forchheim wurde die inzwischen 17. Mitmach-Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ gestartet. © Udo Güldner



Vor dem Klinikum Forchheim wurde die inzwischen 17. Mitmach-Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ gestartet. Foto: Udo Güldner



„Wenn es das Wetter zulässt, lasse ich das Auto stehen.“ Seit 29 Jahren arbeitet Renate Leupold (57) im Forchheimer Krankenhaus. Zuerst als Schwester, seit fünfzehn Jahren als verdi-Personalrätin. Als 2001 erstmals die Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ startete, ist sie dabei gewesen – „damals noch im alten Krankenhaus in der Innenstadt.“ Dabei wohnt sie in Kirchehrenbach. „In den Personalumkleiden haben wir Duschen, falls ich an heißen Tagen einmal ins Schwitzen komme.“

Aus den Reihen des kommunalen Krankenhauses sitzt nicht nur medizinisches Personal wie Dr. Uwe Lehmann (Chefarzt der Unfallchirurgie/Orthopädie) und sein Kollege Dr. Malte Killisch, sowie Dr. Bernward Hinkes (Kinder- und Jugendmedizin) und der Ärztliche Direktor Dr. Klaus Swoboda (Chefarzt Radiologie) fest im Sattel.

Auch der Technische Direktor Thomas Müller und seine Mitarbeiterin Tanja Schmidt, der Intensivpfleger Horst Braun und die stellvertretende Geschäftsführerin Margit Hallmann hatten zum Fototermin ihre Drahtesel mitgebracht. „Wir haben auf unseren Parkdecks nicht nur Stellplätze für Autos,“ so Klinik-Direktor Sven Oelkers, „unseren Mitarbeitern bieten auch wir kostenlose Möglichkeiten, ihr Rad unterzubringen.“

„Als Sonderpreis verlosen wir monatlich ein Fahrrad,“ erklärt AOK-Mitarbeiter Christian Konstantinidis. Einzelkämpfern winken als Hauptpreise Städtereisen, in der Team-Challenge gibt es Ballonfahrten und Erlebnis-Wochenenden zu gewinnen. Außerdem locken zahlreiche hochwertige Preise wie Spezialsättel, Fahrradhelme oder Faltschlösser, die nicht durch Mitgliedsbeiträge, sondern durch Sponsoren finanziert werden.

„Es braucht nur dreißig Minuten Bewegung täglich, um gesünder zu leben,“ so Christoph Kuffner von der AOK Bamberg-Forchheim. Und günstiger als Autofahren sei es auch.

Udo Güldner