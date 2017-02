Aktion fürs Herz nach Familiendrama in Kirchehrenbach

Mittelschüler ließen 200 Herzluftballons in den Himmel steigen - vor 1 Stunde

KIRCHEHRENBACH - Gleich mehrere schlimme Nachrichten, zuletzt das tragische Familiendrama im Ort, mussten die Menschen in Kirchehrenbach in den vergangenen Wochen hinnehmen. Die Schüler der Grund- und Mittelschule wollten diesen Dingen nun ein positives Erlebnis entgegen setzen.

Unter der Überschrift "Love is in the Air" sollten die Luftballons in den Himmel steigen.



Nach den traurigen Nachrichten, die Kirchehrenbach in den ersten zwei Monaten des Jahres geprägt haben, wollten die Schüler der Grund- und Mittelschule ein positives Zeichen setzen: Unter dem Motto „Love is in the Air“ ließen sie unter der Regie des Fördervereins und der Schülermitverwaltung am Valentinstag 200 Luftballonherzen in den Himmel steigen.

