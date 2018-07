Aktion gegen Raser: 140 Mal blitzte es in Streitberg

Schnellster Verkehrsteilnehmer fuhr 30 km/h zu schnell - vor 1 Minute

STREITBERG - Eine langwierige Aktion gegen Raser in der Fränkischen Schweiz liegt hinter der Verkehrspolizei Bamberg: Von 9.30 bis 14.30 Uhr hatten sie am Sonntag in Streitberg die Verkehrssünder im Visier.

Der Blitzer stand an der Bundesstraße auf Höhe der Bushaltestelle. Insgesamt durchfuhren 2283 Fahrzeuge die Kontrollstelle in der Tempo-50-Zone.

Mit überhöhter Geschwindigkeit waren dabei 140 Verkehrsteilnehmer unterwegs. Der Schnellste in Fahrtrichtung Ebermannstadt wurde mit 83 Stundenkilometer „geblitzt“. In Fahrtrichtung Pegnitz erreichte der Spitzenreiter 78 Kilometer pro Stunde.