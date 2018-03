Am späten Mittwochabend musste die Feuerwehr zu einer Papierfabrik in Forchheim ausrücken. Eine Maschine in einer Werkshalle stand in Flammen. Etwa vier Stunden lang waren die Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten beschäftigt. Sechs Fabrik-Mitarbeiter erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. © NEWS5 / Merzbach