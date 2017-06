Alarm ruft Feuerwehren Hausen und Burk auf den Plan

Feuerwehren, Polizei und Rettungsdienst rückten am Dienstagabend in Hausen aus - vor 8 Minuten

HAUSEN - Ein Brandmeldealarm hat am Dienstagabend gegen 22.40 Uhr einen größeren Einsatz der Feuerwehren Hausen und Burk ausgelöst. Zusammen mit Rettungskräften des BRK und der Polizei Forchheim rückten die Feuerbekämpfer im Hausener Gewerbegebiet Pilatusfeld aus.

Am späten Dienstagabend rückten die Feuerwehren Hausen und Burk aus. Diese Bild ist ein Symbolbild. © dpa



Am Dienstagabend, gegen 22.40 Uhr, sind die Feuerwehren Burk und Hausen zu einem Einsatz in das Gewerbegebiet Pilatusfeld in Hausen ausgerückt. Insgesamt fünf Feuerwehrwagen aus dem Forchheimer Stadtteil Burk und der Gemeinde Hausen waren im Einsatz. Unterstützung erhielten die Kräfte vom Bayerischen Roten Kreuz Forchheim und der Polizei Forchheim.

Ein technischer Defekt an der Brandmeldeanlage in einer Firma hat zu einer Rauchentwicklung und Alarmierung geführt. Zu einem Brand kam es nicht. "Wir haben uns auch vergewissert, dass es zu keinem Brand mehr kommen kann", sagt Timo Sokol, zuständig für die Pressearbeit der Feuerwehr Hausen, auf Nachfrage der Nordbayerischen Nachrichten.

Der Einsatz ging am Mittwoch weiter. Allerdings nicht für die Einsatzkräfte, sondern für einen Techniker, der die Brandmeldeanlage überprüfte.