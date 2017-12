Alkoholfrei ist gefragt auf Forchheims Weihnachtsmarkt

FORCHHEIM - Die letzte Woche vor Heilig Abend nähert sich unaufhaltsam. Das heißt auch Endspurt für den Forchheimer Weihnachtsmarkt. Der Schausteller und Betreiber der Punsch–Schänke Michael Drliczek wagt ein erstes Resümee – und erklärt, warum Erwachsene immer öfter zum Kinderpunsch greifen.

Es geht auch ohne: Schausteller und Budenbesitzer Michael Drliczek. © Giulia Iannicelli



Herr Drliczek, wie läuft das Weihnachtsmarkt-Geschäft in Forchheim bisher?

Michael Drliczek: Es ist heuer zufriedenstellend, da kann man gar nichts sagen. Alles im grünen Bereich. Es ist weder ein schlechtes noch ein Rekordjahr, was den Andrang angeht. Die Tagesumsätze sind ganz normal, wir sind zufrieden.

Liegt es vielleicht am Wetter oder fehlendem Schnee, dass der Markt in diesem Jahr „nur“ zufriedenstellend läuft?

Michael Drliczek: Nein, das würde ich nicht sagen. Im Verhältnis zu vergangenen Jahren hatten wir ja bisher so gar relativ viel Schnee, gerade am ersten Wochenende. Und nach dem Schneesturm am zweiten Wochenende war’s schon eine tolle, winterliche Kulisse auf dem Rathausplatz. Ich denke, ein Grund dafür, dass wir keine Umsatzrekorde aufstellen, ist die relativ kurze Adventszeit in diesem Jahr. Dennoch ist der Weihnachtsmarkt gut besucht.

Und die Besucher älteren Semesters scheinen Gefallen an Kinderpunsch bekommen zu haben – zumindest sieht man sie häufiger Alkoholfreies aus dampfenden Tassen schlürfen.

Michael Drliczek: Das ist richtig, das ist seit einigen Jahren ein kleiner Trend. Freilich: Der Glühwein – also bei uns in Franken sind das der normale rote und der Heidelbeerglühwein – ist nach wie vor am beliebtesten. Die Auswahl an alkoholischen Heißgetränken ist natürlich auch sehr groß. Aber alkoholfreie Getränke werden immer häufiger gern getrunken, weil viele Leute halt sagen, dass sie danach noch Autofahren möchten. Bisher hatten wir nur Kinderpunsch und Kakao mit Sahne. Jetzt bieten wir zudem Orangenpunsch an, so hat man in diesem Bereich ebenfalls mehr Auswahl.

Interview: PHILIPP ROTHENBACHER