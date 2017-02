Allaaaaaf im LK Forchheim: Die Narren lassen's krachen

Effeltrich, Forchheim, Neunkirchen und Heroldsbach feiern den Fasching - vor 29 Minuten

FORCHHEIM - Wer an diesem Wochenende nicht Fosanacht gefeiert hat, hat was verpasst: Und zwar das Männergauditurnier in Heroldsbach, die Prunksitzung der Närrischen Siedler in Forchheim sowie die der Neunkirchner und nicht zu vergessen natürlich der Klassiker, die große Party des Effeltricher Fosanochtsvereins "Allamoschee".

Bei der Effeltricher Fosanacht zeigten sich die jungen Narren besonders freizügig



Was die neun Männerballette beim Männergauditurnier in Heroldsbach auf die Bühne brachten, war aller Ehren und Eleganz wert. Alle Mannschaften warteten mit verschiedenen Themen auf, von italienischem Flair über Rockn Roll, dem wilden Westen, Piraten, Neandertalern, Skifahren Bauarbeitern und der Monster WG war alles vertreten.

Es war nicht nur die bisher wohl emotionalste Prunksitzung, die die Närrischen Siedler Lichteneiche Forchheim heuer auf die Bühne brachten, sondern - bezogen auf die Qualität und den Unterhaltungswert – bisher beste Prunksitzung. Rund 400 Besucher feierten bei einem kurzweiligen und unterhaltsamen Faschingsprogramm im Kolpingsaal.

Fetzige Tänze, humorig derb und treffsichere Pointen: Mit dieser kurzweiligen Mixtur stimmten die "Neikergner" Narren in ihrer ersten von zwei Fosanachtssitzungen in der bis auf den letzten Platz besetzten Mehrzweckhalle auf den langen Endspurt der närrischen Saison ein.

In der fränkischen Fosanacht führt kein Weg am Effeltricher Fosanachtsverein "Allamoschee" und seiner Prunksitzung vorbei. Seit 39 Jahren ist der Fasching das erfolgreichste Event im Kreis Forchheim. Mit Schwung, Stil, viel Humor und natürlich dem "Allamoschee"-Lied ging es auf der Effeltricher Prunksitzung auch heuer gleich von Beginn an heiß her.

