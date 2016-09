Alle Bilder, alle Infos: So war Marathon in Ebermannstadt

Hier finden sie den Live-Blog vom FSM zum Nachlesen - vor 51 Minuten

EBERMANNSTADT - Das war ein Fest! Der 17. Fränkische Schweiz Marathon zog auch heuer wieder Tausende Sportler und Schaulustige in den Bann. Weil auch das Wetter mitspielte, feierte Ebermannstadt die Läufer, Skater und Handbiker. Hier ist der Live-Blog zum Nachlesen.

Es folgen: Fünf Bildergalerien mit allen, wirklich allen Fotos zum 17. Fränkische Schweiz Marathon. Und darunter dann unser Live-Blog des Tages zum Nachlesen.

Nicht nur auf, sondern auch neben der Strecke war am Sonntag beim Fränkische Schweiz Marathon jede Menge geboten. Wir haben die Blickfänge im Bild - von fliegenden Cheerleadern und tanzenden Samba-Girls bis zu den Zuschauern an der Strecke.

Auf die Plätze, fertig, los! Tausende Sportler trauten sich am Samstag auf die (Halb-)Marathon und die Zehn-Kilometer-Strecke in der fränkischen Schweiz. Wir haben die Laufhelden im Bild.

Bilderstrecke zum Thema

Bunt, laut und gesellig - an der FSM-Laufstrecke in Ebermannstadt tummelten sich am Samstag die Besucherscharen. Im Mittelpunkt standen die die Kinder, die in zwei verschiedenen Läufen an den Start gingen. Zudem stieg der Zehntelmarathon. Hier sind die Besucherbilder!