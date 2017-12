Alle Termine: Lichterfeste in der Fränkischen Schweiz

Feuer auf den Felsen: Die Prozessionen zur Ewigen Anbetung 2017/2018 - vor 29 Minuten

FRÄNKISCHE SCHWEIZ - Tausende Besucher pilgern jedes Jahr in die Fränkische Schweiz, um an den traditionellen Lichterfesten zum Beschluss der Ewigen Anbetung teilzunehmen. Wann finden die Lichterfeste in Pottenstein, Nankendorf, Gößweinstein und Co. statt? Wir haben die Termine zusammengetragen.

Die leuchtenden Hänge rund um Pottenstein sind nicht mehr nur ein traditionelles Fest der Kirchengemeinde, sondern inzwischen auch zum Publikumsmagnet geworden. © Stefan Hippel



Die Felsenlandschaft der Fränkischen Schweiz verwandelt sich Jahr für Jahr rund um die Weihnachtszeit in ein Flammenmeer, wenn die katholischen Kirchengemeinden mit den Lichterprozessionen die Ewige Anbetung beschließen.

Längst sind die Feierlichkeiten zum Publikumsmagnet geworden, zahlreiche Touristen strömen nach Pottenstein, Gößweinstein und Co., um die von bengalischen Feuern und brennenden Holzscheiten erleuchtete Landschaft zu bewundern. Die Gemeinde Pottenstein nutzt diese Tatsache und lädt am Dreikönigstag nicht nur zur Andächtigkeit beim Kirchenfest, sondern auch zum Verkaufsoffenen Feiertag.

Eine Übersicht über alle Lichterfest-Termine zur Ewigen Anbetung 2017/2018 gibt es hier:

