Alle Ticker, alle Bilder: So war das Annafest 2018

Rund 450.000 Gäste feierten friedlich im Forchheimer Kellerwald - vor 47 Minuten

FORCHHEIM - Elf Tage lang haben wir uns im Forchheimer Kellerwald rumgetrieben und vom Annafest 2018 getickert. Es war uns: ein Fest. Beweise? Gibt es hier, wir haben alle Tagesticker und Bilder noch einmal gebündelt.

+++ Der Ticker vom Montag, 30. Juli, zum Nachlesen +++

+++ Der Ticker vom Sonntag, 29. Juli, zum Nachlesen +++

+++ Der Ticker vom Samstag, 28. Juli, zum Nachlesen +++

+++ Der Ticker vom Freitag, 27. Juli, zum Nachlesen +++

+++ Der Ticker vom Donnerstag, 26. Juli, zum Nachlesen +++

+++ Der Ticker vom Mittwoch, 25. Juli, zum Nachlesen +++

+++ Der Ticker vom Dienstag, 24. Juli, zum Nachlesen +++

+++ Der Ticker vom Montag, 23. Juli, zum Nachlesen +++

+++ Der Ticker vom Sonntag, 22. Juli, zum Nachlesen +++

+++ Der Ticker vom Samstag, 21. Juli, zum Nachlesen +++

+++ Der Ticker vom Freitag, 20. Juli, zum Nachlesen +++

Fetzige Töne schallen über den Kellerwald: Auch am Freitag gab es wieder zahlreiche Live-Bands, die die Besucher des Annafests von allen Ecken und Kellern her beschallten. Von Schlagern über deutsche Feier-Hymnen bis hin zu Rock-Klassikern war für jeden etwas dabei.

Am Mittwoch hieß es in vielen Forchheimer Behörden und Firmen: "Geschlossen, denn wir sind auf dem Annafest". Dort genossen die Forchheimer dann einen Arbeitstag der anderen Art - mit Bier, Brezen und Live-Musik. Sicherlich hat sich so manch einer für diesen Tätigkeitsbereich eine Festanstellung gewünscht.

Bilderstrecke zum Thema

Die Besucher gingen in den letzten Jahren lieber direkt zum Frühschoppen auf die Keller, als in die Kirche. Deswegen wurde der Festgottesdienst zum ersten Mal direkt am Annafest gehalten. Der Regen kam am Sonntagvormittag allerdings sowohl dem Gottesdienst, als auch dem Frühschoppen in die Quere - hier kommen alle Bilder!