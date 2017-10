Alle Wissenswerte über Rauchmelder

FORCHHEIM - Die Zeit läuft: Bis zum 31. Dezember 2017 müssen Wohnungen und Wohnhäuser mit Rauchmeldern ausgestattet sein. Wir sprachen mit Kreisbrandrat Oliver Flake über die Details der Regelung.

Ab 2018 sind Rauchmelder Pflicht. © Colourbox.com



Herr Flake, wo müssen die Rauchmelder angebracht werden und wie viele müssen es pro Haus oder Wohnung sein?

Oliver Flake: Zunächst ist wichtig, dass das Gesetz nicht nur für Mietwohnungen gilt. Eigentümer müssen auch in der Immobilie, in der sie selbst wohnen Rauchmelder anbringen. Der Grundschutz, also die gesetzliche Mindestanforderung, schreibt vor, dass alle Schlaf- und Kinderzimmer sowie angrenzende Flure, die ins Freie führen, Rauchmelder bekommen. Wer sich darüber hinaus schützen will kann sie auch in Wohnzimmer, Büro und vor allem Keller anbringen. Denn gerade im Keller lauern Brandursachen, vor allem, wenn dort gebastelt wird und elektrische Geräte verwendet werden. Nur in Küche und Bad sind Rauchmelder tabu.

Wo platziert man sie am Sinnvollsten?

Oliver Flake: Der Rauch muss zum Gerät durchkommen. Daher sollten die Melder nicht nahe an hohen Möbelstücken oder hinter Vorhängen montiert werden. Am besten mittig im Raum. Ansonsten sollten sie 50 Zentimeter von Wänden oder Balken entfernt sein.

Sind billige Rauchmelder schlechter als teure?

Oliver Flake: Grundsätzlich ist das Prüfsiegel entscheidend, weniger der Preis. Trägt ein Produkt die Kennzeichnung CE und die DIN-Kennziffer 14604, dann ist es funktionsfähig. Es muss also nicht die teuerste Variante sein. Käufer die batteriebetriebene Rauchmelder anbringen wollen sollten zudem auf die Haltbarkeit der Batterien achten. Auf keinen Fall sollte man sich vor der Rauchmelderpflicht drücken: Im Falle eines Brandes kann es dann sein, dass die Versicherung nicht zahlt. Denn selbst wenn die Wohnung ausgebrannt ist können Experten feststellen, ob Rauchmelder angebracht waren. Außerdem können auch Zeugen angeben, ob sie Lärm durch Rauchmelder gehört haben. Aber es sollte grundsätzlich im Interesse aller Eigentümer sein, das eigene Leben und das anderer zu schützen. Denn meist überrascht der Brandrauch die Menschen im Schlaf .

Mehr Infos unter www.rauchmelder-lebensretter.de

