Alles hat ein Ende: Wie den Hof übergeben?

Bayerischer Bauernverband weist auf zwei Seminare hin — Steuerliche und menschliche Probleme meistern - 27.01.2017 15:12 Uhr

FORCHHEIM - Der Kreisverband des Bayerischen Bauernverbandes (bbv) bietet im Frühjahr zwei Seminare zu den Themen Hofübergabe und Altersabsicherung an. Bei einem Pressegespräch erklärten Fachberater Joachim Grau und Steuerberater Johannes von Grafenstein, welche Fallstricke im Detail lauern.

Nicht nur Kühe sollen glücklich sein, sondern auch die Landwirte, die ihr Lebenswerk weitergeben. © Archivfoto: Riedel



„Es ist der kritischste Punkt für einen landwirtschaftlichen Betrieb: Wenn der Generationswechsel missglückt, bedeutet das oft das Ende eines Lebenswerkes.“ Die einen hängen an ihrem Bauernhof und verpassen den Zeitpunkt; die anderen sind weitsichtig genug, um zu wissen, dass es nach ihnen weitergehen muss.

„Wir wollen die Landwirte sensibilisieren, damit sie nicht warten, bis es zu spät ist.“ Am besten sei es, noch zu Lebzeiten Regelungen zu treffen, denn da gäbe es bei der „gleitenden Übergabe“ noch Gestaltungsmöglichkeiten. „Ein Testament ist immer die schlechtere Lösung.“ Neben steuerlichen gebe es dann nicht selten auch menschliche Probleme.

„Wer sich Gedanken darüber macht, in den nächsten zwei bis drei Jahren seinen Hof zu übergeben, der ist bei unserem Seminar genau richtig“, so Joachim Grau, der seit 19 Jahren beim bbv berät. „Da sitzt dann oft die ganze Familie vor mir.“ Dann gelte es, die Vorstellung der Altenteiler und ihrer Nachfolger so auszutarieren, dass alle Seiten zufrieden seien.

Übergeben oder verpachten

Alljährlich sind es etwa 30 bis 50 Betriebe, die im bbv-Kreisverband den Besitzer wechseln. „Das ist eine unserer Kernkompetenzen,“ so Agraringenieur Joachim Grau.

Unter seinen rund 3000 Mitgliedern hat der bbv-Kreisverband vier Fünftel Nebenerwerbslandwirte und ebenso Betriebe, die viele verschiedene Standbeine aufweisen. „Um wirtschaftlich bestehen zu können gibt es neben Ackerbau und Viehzucht auch Photovoltaik, Biogasanlagen, Direktvermarktung, Urlaub auf dem Bauernhof, Sonderkulturen oder Brennereien.“

Das mache auch den Wechsel von alt zu jung nicht einfacher. Was passiere denn mit den Ansprüchen der Erben, die den Hof nicht übernehmen, aber etwas vom Vermögen abhaben wollten? Wer zahle, falls einer oder beide Ex-Hofbesitzer zu Pflegefällen würden? Wie seien Wohnrecht, die Verpflegung oder ein Taschengeld geregelt?

Denn im Normalfall bekomme ein Landwirt nach 40 Berufsjahren gerade einmal 520 Euro Brutto-Rente. „Da spielt es eine große Rolle, dass er umsonst wohnen kann, seine drei Mahlzeiten am Tag bekommt und vielleicht noch ein Zusatzeinkommen aus der Einspeisevergütung oder einer Ferienwohnung erhält.“

