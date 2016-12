Alt und arm: Senioren am Existenzminimum

FORCHHEIM - Der Duft von Weihnachtsgebäck weht durch die Straßen, dazu Bratwurst-Odeur und die zarten Noten süßen Glühweins. Wer in der Weihnachtszeit durch die Straßen flaniert, merkt kaum etwas davon, dass es zahlreiche Menschen in der Region gibt, für die diese Genüsse ein Geruch bleiben. Leisten können sie sich nichts davon — obwohl viele von ihnen ein Leben lang geschuftet haben. Ihr Geld reicht oft nicht einmal, um sich am Monatsende einen Laib Brot zu kaufen.

Caritas-Wärmestuben sind nicht nur zur Weihnachtszeit eine beliebte Anlaufstelle für Hilfsbedürftige. Foto: Foto: dpa



Elisabeth Lorenz meidet den Forchheimer Weihnachtsmarkt. „Ich schau lieber zu Hause Nachrichten an oder Filme“, sagt sie. Dabei würde sie zu gerne mal einen Glühwein trinken. 557 Euro Rente, dazu noch 38 Euro Hinterbliebenenrente – das reicht hinten und vorne nicht. Umso mehr freut sie sich über ihren heutigen Einkauf: „Solche Leckereien könnte ich mir niemals leisten.“ In ihrem Einkaufswagen liegen ein paar Knollen Rote Bete, eine leicht lädierte Aubergine, Milch, eine Packung Lachs. „Frau Lorenz, Ihren Schein“, heißt es an der Kasse. Seit es den Sozialladen der Caritas und der Diakonie gibt, kauft die 70-Jährige hier ein, erzählt eine Mitarbeiterin.

Regelmäßig fährt sie mit ihrem „Behindertenwägele“, wie sie es nennt, einem Elektromobil, die drei Kilometer in die Birkenfelderstraße. Dort gibt es Lebensmittel zum ganz kleinen Preis: Vom Salat für zehn Cent bis hin zum Fairtrade-Weihnachtsstern mit den ersten gelben Blättern für 30 Cent. Das Angebot beinhaltet alles, was in herkömmlichen Supermärkten nicht mehr verkaufsfähig ist, alles was Privatpersonen übrig haben.

Weihnachtsprodukte fehlen noch im Sortiment: „Die kommen erst nach den Feiertagen.“ Rund 50 Leute arbeiten ehrenamtlich hier, um dem Ansturm von 50 bis 100 Menschen je nach Wochentag gerecht zu werden. „Es ist mein Traumjob“, sagt Benda. „Ich hab die Leute hier lieb gewonnen.“

Wer im Supermarkt der anderen Art einkaufen möchte, muss seine Einkommenssituation darlegen, um einen Berechtigungsschein zu bekommen. Viele arme Menschen tun jedoch alles, um ihre Not zu kaschieren. „Es gibt sicher eine Reihe von Menschen, die sich zu sehr schämen“, ist sich Werner Lorenz, der Leiter der Sozialen Beratungsstelle der Caritas, sicher.

Elisabeth Lorenz hat sich Hilfe gesucht, nutzt den Sozialladen und ist inzwischen eine der 252 Rentner im Landkreis, die Grundsicherung beziehen. Nach dem Tod ihres Mannes sind die Einkaufstouren willkommene Ablenkung. Auch beim kostenlosen Frühstück in der Christuskirche ist sie regelmäßig Gast:

Das wird ihr an Weihnachten nicht vergönnt sein. „Ich bin über die Feiertage alleine“, sagt sie. „Ich schalt den Fernseher ein.“ Ihr Sohn, dessen Bein amputiert werden musste, kommt die Treppe zu ihrer Wohnung nicht hoch. Mit einem Lächeln fügt sie hinzu, dass alles gar nicht so schlimm sei: „Ich kauf dann hier ein und koche etwas Leckeres.“ Vielleicht wird es ihre Lieblingsspeise, russische Piroschka. „Man muss trotzdem zufrieden sein“, sagt sie: „Wir müssen nicht hungern.“

Der Sozialladen benötigt unter anderem einen neuen Kühlwagen. Spenden unter Angabe des Spendenzwecks an die Caritas, Konto-Nummer 2600 bei der Sparkasse Forchheim (BLZ 763 510 40). Auch Sachspenden für den Laden sind willkommen.

