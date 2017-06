Alte Leichtathletik-Eisen der LG rosten nicht

Forchheimer räumen bei bayerischer Seniorenmeisterschaft ab - vor 5 Minuten

FORCHHEIM - Nichts zu spüren von Rost, sie können es noch. In Regensburg sammelten die Mentoren des Forchheimer Leichtathletik-Nachwuchses selbst acht Titel bei der Bayerischen Seniorenmeisterschaft und dürfen sich im Juli mit der bundesweiten Konkurrenz messen.

Der Ex-Profi marschiert weiter voran: Jan Schindzielorz feierte einen Dreifach-Erfolg über 110m-Hürden, 100 und 200m. © Bernd Schindzielorz



M50-Akteur Andreas Fenn gewann mit 5,75 m im Weitsprung und belegte im 100m-Sprint Rang 3. Ex-Profi Jan Schindzielorz komplettierte bei den M35 einen Hattrick mit Bestzeiten über 110m-Hürden (14,15 sek), 100 (11,37 sek) und 200m (22,87 sek). Lebensgefährtin Christine Priegelmeir sicherte sich bei den W35 Doppelgold in den Sprintdisziplinen. Über 200m gelang ihr in 26,68 sek eine neue Bestzeit. Veronika Prell lieferte bei ihrem W30-Debüt trotz Sprunggelenksverletzung Ergebnisse ab. Mit 10,44 m im Dreisprung und 4,60m im Weitsprung setzte sie sich in ihrer Altersklasse durch.