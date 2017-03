Alte Linde am Feuerstein ist weg

EBERMANNSTADT - Eigentlich hätte es bloß ein klitzekleiner Formschnitt werden sollen. Doch jetzt musste die Linde an der Verbindungsstraße zwischen Flugplatz Feuerstein und Burg Feuerstein ganz weichen. Die Bund-Naturschutz-Ortsgruppe Ebermannstadt-Wiesenttal ist damit ganz und gar nicht einverstanden.

Zuerst wurde die Linde an der Verbindungsstraße zwischen Flugplatz Feuerstein und Burg Feuerstein halbiert (Bild). Inzwischen ist sie komplett gefällt worden. © privat



Mitte Februar waren die Straßenbauer angerückt. Ihre Aufgabe: Die Baumkrone der Linde sollte leicht zurückgeschnitten werden — eben so, dass auch die Autos und Lastwagen, die auf der Verbindungsstraße unterwegs sind, gut durchkommen. Was dann geschah — nun ja, das bringt selbst Pressesprecher Holger Strehl vom Landratsamt Forchheim in Verlegenheit. „Der Straßenmeister hat’s selbst zugegeben“, sagt Strehl. „Der Baum wurde ziemlich verhunzt.“

Kurzerhand war die Hälfte des Baumes abgeschnitten worden. „Die betreffenden Arbeiter vor Ort haben nicht die notwendige Sorgfalt bei der Baumpflege walten lassen“, kritisiert auch die Bund-Naturschutz-Ortsgruppe Ebermannstadt-Wiesenttal. Sie betiteln den merkwürdigen, einseitigen Rückschnitt als „unsachgemäß“.

Zahlreiche Menschen meldeten sich bei der Unteren Naturschutzbehörde, um sich zu beschweren.

Das Entsetzen über den halbierten Baum hielt allerdings nicht lange, denn kurz nach dem „Formschnitt“ war die Linde dann ganz verschwunden. Beim ersten Schnitt war ans Licht getreten, was bislang unter der Rinde des Baums verborgen war: jede Menge Fäulnis.

Der Bund Naturschutz hakte noch einmal nach, und bekam die Aussage, dass der Baum plötzlich erkrankt war — was die Naturfreunde nicht für nachvollziehbar halten. Schließlich sei die Verbindungsstraße, an der die „ortsprägende Linde“ stand, erst im Herbst 2016 modernisiert worden, argumentiert die Ortsgruppe.

Dabei wurden extra neue Leitplanken installiert, die sowohl dem Baum, aber auch einem Auto im Falle eines Unfalles einen gewissen Prallschutz gewährleisten. Der Baum steht sehr nahe an der

Straße.

Zuvor habe man nicht sehen können, dass der Kern der Linde verfaule, so Strehl. Nachgepflanzt werden soll übrigens nicht: „Der Baum stand ja im Weg“, erklärt Strehl, „viel zu nah an der Straße. Dennoch hätten wir ihn gerne erhalten.“

Barbara Zinecker