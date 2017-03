Alte Spinnerei: Wohnen mit nostalgischem Charme

Bis Ende 2017 soll die Industriehalle 115 Wohnungen und Penthäuser beherbergen - vor 45 Minuten

FORCHHEIM - Die alte Spinnerei im Osten der Stadt verwandelt sich Stück für Stück in eine moderne Wohnanlage. Seit vergangenem Jahr wird am Herzstück — der Industriehalle 7 — gearbeitet. Was später den nostalgischen Charme des Gebäudes ausmachen wird, produziert im Moment noch jede Menge Extra-Arbeit.

Ein etwa 13 Meter breites Atrium teilt die riesige Industriehalle 7 in zwei Gebäudeteile und schafft Licht und Luft. © Fotos: Ralf Rödel



"Zum Teil verarbeiten wir Stahlträger, die sonst beim Brückenbau verwendet werden", sagt Andreas Wiebe, Vorstandsmitglied des Investors Ecoloft AG beim Baustellenrundgang mit den NN. Mit Presslufthämmern musste das 40 Zentimeter dicke Dach abgebrochen werden.

Blick auf die Industriehalle 7: Links und rechts sind die alten Baumwoll-Lager, die bereits in Reihenhäuser umgebaut worden sind.



In die Mitte der Halle wurde ein etwa 13 Meter breiter Lichthof geschnitten, der das Gebäude in zwei Teile trennt. In den Boden wurden zwölf Meter tiefe Löcher gebohrt und mit Beton ausgegossen. Ein Kran steht derzeit mitten im Lichthof auf einer halben Meter dicken Extra-Betonplatte. "Es ist ein sehr komplexes Unterfangen", sagt Wiebe, alles ist eine Nummer größer, eine Schippe mehr. Der Denkmalschutz muss in alle Überlegungen mit einbezogen werden, die Architektur einer 40 Meter tiefen und mehrere hundert Meter langen Industriehalle fordert ebenfalls besondere Vorgehensweisen.

Vier Treppenaufgänge wird es geben, drei Aufzüge, die so groß sind, dass der Rettungsdienst mit einem Krankenbett Platz hätte. Die Wände sind bis zu 5,40 Meter hoch. Für die Energie sorgt eine 1,2 Megawatt-Heizanlage, die mit Pellets gefüttert wird. Die gusseisernen Säulen bleiben erhalten, genauso wie die Außenansicht samt Sprossenfenstern.

Aus der Industriehalle soll bis Ende 2017 eine Anlage mit 115 Wohnungen und Penthäusern entstehen. Die Größe variiert zwischen 26 Quadratmetern und 270 Quadratmetern. Die Nachfrage ist da: Bis auf fünf Wohnungen seien alle bereits verkauft, sagt Andreas Wiebe. Vor allem an Investoren.

In ein paar Wochen soll der Rohbau stehen. Dann werden nach einem Schichtplan die Ausbau-Gewerke an die Arbeit gehen. Im Mai wird die Tiefgaragen-Einfahrt gebaut.

Ursprünglich hatte Ecoloft geplant, die Halle im Herbst fertig umgebaut zu haben, jetzt lautet der Stichtag 21. Dezember 2017. Insgesamt hat der Investor auf dem Areal der alten Spinnerei, samt Lagerhallen und Nebengebäuden, 140 Wohnungen und drei Reihenhäuser entwickelt. Mehr soll folgen.

Die AG würde gerne aus der Insolvenzmasse der Wiesentcenter GmbH unter anderem das ehemalige Verwaltungsgebäude und eine Lagerhalle kaufen und sanieren. Außerdem plant Ecoloft östlich des Spinnereigeländes auf 2200 Quadratmetern einige Mehrfamilienhäuser zu bauen. "Forchheim entwickelt sich", sagt Vorstandsmitglied Andreas Wiebe. Man wolle daran mitwirken.

BEKE MAISCH