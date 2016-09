Altstadtfreunde blicken zurück

GRÄFENBERG - Mit einer Fotoausstellung und einem Weinfest blicken die Altstadtfreunde Gräfenberg auf eineinhalb Jahrzehnte erfolgreiches Wirken zurück. Das 15-Jährige wird am Samstag, 17. September, ab 17 Uhr, in der vereinseigenen Manfred-Meier-Scheune an der Kasberger Straße gefeiert.

Die Manfred-Meier-Scheune zählt zu den Restaurierungsprojekten, die durch die Altstadtfreunde Gräfenberg erst möglich gemacht wurden. © Archivfoto: Rolf Riedel



44 Bürgerinnen und Bürger kamen im November 2001 auf Einladung des damaligen Bürgermeisters Werner Wolf und des Stadtrats Georg Rammensee zusammen und beschlossen, einen Verein zur Steigerung der Attraktivität der Gräfenberger Altstadt zu gründen.

Zum Vorsitzenden wurde Georg Rammensee gewählt, den nach einem Jahr Manfred Meier ablöste. Nach dessen frühem Tod im Jahr 2007 hat bis heute Otto Müller dieses Amt übernommen.

Der auf 170 Mitglieder angewachsene Verein hat im Stadtbild längst Spuren hinterlassen. Ein typischer Stadel in der Vorstadt wurde denkmalgerecht saniert und dient als Material- und Werkzeuglager, von Zeit zu Zeit auch als Kultur- und Festscheune.

Karl-Heinz Enderle, der gegenwärtige Vorsitzende der Altstadtfreunde Nürnberg, wird auf dem Jubiläumsfest würdigende Grußworte sprechen. Der Kontakt nach Nürnberg ist eng.

Auf dem Fest gibt es auch Pfälzer und fränkische Speisen und Getränke. Eine Gruppe junger Gräfenberger Musiker tritt auf – ohne elektronische Verstärker.