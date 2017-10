Am Annafest brutal auf Mann eingetreten: Täter verurteilt

23-Jähriger zeigte sich reumütig und gestand die Tat - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Zwei junge Erwachsene im Alter von 25 und 23 Jahren aus dem Landkreis Forchheim standen wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht. Auf dem Annafest 2016 sollen sie auf einen 35-Jährigen eingetreten haben. Der 23-Jährige wurde zu zehn Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, die auf Bewährung ausgesetzt ist.

Das Opfer ging zu Boden - trotzdem trat der 23-Jährige weiter auf den Geschädigten ein. Jetzt ist das Urteil gefällt worden. © Colourbox



Das Opfer ging zu Boden - trotzdem trat der 23-Jährige weiter auf den Geschädigten ein. Jetzt ist das Urteil gefällt worden. Foto: Colourbox



Es waren wohl ein paar Maß zu viel im Spiel, als die beiden jungen Männer einem 35-jährigen Kirchehrenbacher ins Gesicht geschlagen und auf den am Boden liegenden mehrfach eingetreten haben. Der Vorfall ereignete sich im vergangenen Jahr auf Höhe des Gottla-Kellers in Forchheim.

Die Schuld des 23-Jährigen war schnell geklärt, unklar war nur, inwieweit sein 25-jähriger Freund in den Vorfall verwickelt war. „Ich war erheblich betrunken“, beteuerte der 23-jährige Angeklagte mehrmals. „Fünf bis sechs Maß Bier und noch einiges an Longdrinks und Schnäpsen“ hätte er an diesem Abend gehabt. Vier Stunden nach der Tat habe er noch 1,4 Promille im Blut gehabt, erklärt sein Anwalt Jochen Kaller. Der 23-Jährige gab die Tat zu.

Die beiden Freunde waren am 31. Juli 2016 kurz nach Mitternacht auf dem Annafest. Vor ihnen lief eine Gruppe, bestehend aus dem 25-jährigen Geschädigten, seiner 31-jährigen Schwester und deren 39-jährigen Freund. Die Angeklagten bezeichneten die Schwester als „Blondi“, woraufhin ihr Freund die Angeklagten als „Spastis“ bezeichnete. Es folgte eine hitzige Diskussion, die eskalierte, als der 23-jährige Angeklagte sein Getränk über eine der Frauen schüttete. Daraufhin flogen die Fäuste, der Angeklagte schlug mit Wucht dem 25-Jährigen ins Gesicht, der zu Boden ging. Trotzdem trat der 23-Jährige weiter auf den Geschädigten ein.

Der Geschädigte leide noch heute an den Folgen der Tat, erzählt er. Der 23-Jährige zeigte sich reumütig. Er hätte bereits 5000 Euro Schmerzensgeld an den Geschädigten gezahlt. Laut Aussage des 23-Jährigen soll er aber nicht der einzige Täter gewesen sein: Sein Freund soll ebenfalls auf den am Boden liegenden eingetreten haben. Die Zeugen widersprachen sich jedoch in diesem Punkt. Allerdings sorgen die Vorstrafen des 25-Jährigen für Zweifel an seinen Aussagen. Er war bereits zweimal wegen Körperverletzung verurteilt worden.

Nach einer vierstündigen Verhandlung wurde er aufgrund der vielen Widersprüche in den Zeugenaussagen freigesprochen: „Ich denke nicht, dass Sie unschuldig sind. Ich konnte mich aber nicht mit der notwendigen Sicherheit davon überzeugen, dass Sie schuldig sind. Im Zweifel für den Angeklagten“, äußert sich Richterin Silke Schneider zur Urteilsbegründung. Der 23-jährige Freund wurde zu zehn Monaten verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt werden.

JANA RÖCKELEIN E-Mail