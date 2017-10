Am Bahnhof entsteht bis 2020 das neue Post-Quartier

FORCHHEIM - In drei Jahren vom hässlichen Entlein zum strahlenden Schwan. Was sich hochtrabend anhört, ist erklärte Absicht des Erlanger Bauträgers Sontowski & Partner: Aus dem heutigen Post-Areal am Bahnhof soll ein "Quartier" mit "urbaner Architektur" werden. Der Planungsausschuss des Stadtrates war in seiner jüngsten Sitzung begeistert.

Die Illustration von Sontowski& Partner zeigt im Entwurf die Straßenecke mit dem neuen Hotel an der Einfahrt zum Bahnhof. Der Komplex kann seine endgültige Form und Höhe noch verändern. Mehr Bilder: www.nordbayern.de/forchheim



Johannes Pohl, Geschäftsführer einer Sontowski-Tochter für Gewerbeentwicklung, hatte die Stadträte im Grunde genommen schon mit dem ersten Satz im Sack: "Ich bin in Forchheim geboren und wohne seit 42 Jahren hier." Bei all den fremden Investorengesichtern, die sich in Forchheim die Klinke in die Hand geben, wirkte diese Vorstellung wie eine Art Befreiungsschlag. Pohl hätte in diesem Moment jede Art von Projekt durchsetzen können.

Es geht aber um die städtebaulich unbefriedigende Situation rund um die (bald: alte) Post am Bahnhof. Sontowski hat sich hier die Fläche zwischen Wiesent, Bahngleisen, Theodor-Heuss-Allee und Bahnhofsvorplatz gesichert. Hier, so Johannes Pohl, entsteht bis 2020 das Post-Quartier: mit Hotel, Geschosswohnungsbau und saniertem Altbau, der teilweise gewerblich genutzt werden soll. Die Firma will hier 30 Millionen Euro investieren.

In Bauträger-Deutsch: An der Ecke zur Theodor-Heuss-Allee kommt das "post-HOTEL" zum Stehen (viergeschossig, in U-Form; im Südosten (heute Schotterparkplatz) entsteht ein L-förmiges, ebenfalls viergeschossiges Gebäude mit 25 bis 30 Wohnungen ("post-LIVING"). Das bestehende Verwaltungsgebäude wird erhalten und saniert: Im Erdgeschoss sind Einzelhandelsflächen geplant wie etwa Kleingastronomie oder Bäckereifiliale, im Ober- und Dachgeschoss sechs bis acht Wohnungen. Name: "post-PALAIS".

Fürs Hotel, sagte Johannes Pohl, musste er sich nicht erst nach einem Betreiber umsehen: "Die Interessenten sind auf uns zugekommen." Einer von zweien, mit denen ernsthaft verhandelt werde, sei Favorit. Möglich sind 140 bis 150 Zimmer. Es handelt sich dabei um ein "reines Business-Hotel", also für Geschäftsreisende, mit Aufenthalten zwischen einem und fünf Tagen.

Als Johannes Pohl es dann noch als "unser Angebot" bezeichnete, den bisher nicht zugänglichen "Flussraum an der Wiesent erlebbar" zu machen, flogen ihm endgültig alle Herzen zu.

Manfred Mauser (FBF) sagte mitten in der (kurzen) Diskussion: "Wir werden zustimmen, vermutlich ohne Gegenstimmen, oder?" Er blickte dabei in die Runde und damit in restlos begeisterte Gesichter. Nun geht es an die Feinplanung. Die Post will Ende des Jahres in ihr neues Domizil in Forchheim-Süd umgezogen sein. Dann ist der Weg frei für das neue Post-Quartier.

