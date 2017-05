Am Bahnhof entsteht mehr als ein Hotel

Forchheim: Im Sommer startet ein weiteres Großprojekt

FORCHHEIM - Mitte Juni will die Firma Projekt Bauart mit den Abbrucharbeiten in der Bayreuther Straße 1 beginnen, um bis zum ersten Quartal 2019 an dieser Stelle einen Neubau mit Schülerwohnheim, Hotel, Gastronomie und Büroflächen hochzuziehen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Schülerwohnheim, Firmensitz, Hotel und „gastronomischer Treffpunkt“ in einem: Der neue Komplex zwischen Eisenbahnbrücke und Bayreuther Straße. © Illustration: Projekt Bauart GrundInvest GmbH



Zum ersten Mal teilt die in Hirschaid ansässige Firma außerdem mit, dass sie mit Fertigstellung des Neubaus ihren Firmenstiz von Hirschaid nach Forchheim verlagern wird, und zwar in den vierten Stock des neuen Gebäudes. Geschäftsführer von Projekt Bauart Grundinvest GmbH ist Thomas Siebenhaar aus Diethof, Sohn von Vize-Landrat Otto Siebenhaar (FW).

Die Firma nennt außerdem folgende Fakten zu dem für Forchheim bisher ungewöhnlich großen Projekt: Das Schülerwohnheim ist durch einen eigenen Zugang erschlossen und vom Apartmenthotel getrennt. Dies war eine Forderung der Heimaufsicht der Regierung von Oberfranken, um den Kontakt von Berufsschülern und Hotelgästen innerhalb des Gebäudes zu verhindern.

52 Zimmer werden für das Wohnheim realisiert, die sowohl als Einzel- wie als Doppelzimmer genutzt werden können. Neben einer eigenen Küche sieht das Raumprogramm einen Speisesaal, Hobby-, Lern- und Freizeiträume vor. Das Schülerwohnheim hat eine Nutzfläche von rund 1900 Quadratmetern. Auf einer Fläche von rund 3500 m² entsteht ein Apartmenthotel mit 77 Zimmern, vom klassischen Hotelzimmer bis zum großzügigen Apartment mit rund 40 m². Die moderne Zimmerausstattung mit Kochgelegenheit in den Apartments soll dem Gast "ein Zuhause" mit entsprechendem Wohlfühlcharakter bieten, so die Firma. Die Hotelzimmer sind tageweise buchbar. Das Angebot ist speziell auf die Bedürfnisse von Geschäftsreisenden bei längerem Aufenthalt abgestimmt.

Angebunden an Lobby und Empfangsbereich ist im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss eine Gastronomiefläche mit rund 270 m² geplant. Neben dem klassischen Frühstücksangebot für die Hotelgäste soll die Gastronomie auch für Bahnpendler eine Verpflegungs-Alternative darstellen. Angeboten wird zudem eine "leichte, moderne Küche". Die Gastronomie soll für jeden Forchheimer ein interessanter Treffpunkt werden. Dafür wird noch ein Pächter gesucht. Dies kann ein modernes Bäckerkonzept sein, ein Bistro, ein Café oder ein anderes attraktives Konzept.

Für die Konzeptumsetzung konnte sich das in Neunkirchen am Brand ansässige Architekturbüro Plan & Vision in einem eingeschränkten Wettbewerb – auch gegenüber überregionalen Planungsbüros – durchsetzen. Es hat bereits ähnliche Projekte in Bamberg und München geplant.

Mitte Juni beginnen die Abbrucharbeiten, sobald der jetzt noch hier ansässige Gebrauchtwarenhof Pack mer’s vollständig in sein neues Domizil in der Haidfeldstraße 6 (alter Lidl-Markt) umgezogen ist. Teil des auf zehn Jahre abgeschlossenen Vertrags mit dem Landkreis als Mieter des Schülerwohnheims und Betreiber des Gebrauchtwarenhofes war die Zusage von Projekt Bauart, für Pack mer’s geeignete Ersatzflächen zu finden und herzustellen.

Diese Arbeiten sind gerade im Gang und werden voraussichtlich Ende Mai fertiggestellt sein, so dass der Umzug Anfang Juni erfolgen kann. Die Neueröffnung des Gebrauchtwarenhofes Pack mer’s auf rund 1500 m² Nutzfläche ist am neuen Standort für Mitte Juni vorgesehen.

Gründungs- und Rohbauarbeiten des neuen Komplexes in der Bayreuther Straße 1 sollen im August beginnen, mit dem Bezug der Immobilie wird fürs erste Quartal 2019 gerechnet.