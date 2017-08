Am Bahnhof Forchheim ist Treppensteigen angesagt

FORCHHEIM - Die neuen Gleise auf der Ostseite glänzen, längst verkehren dort wieder die Züge. Doch auf der Westseite am Forchheimer Bahnhof wird eifrig gebaut - und solange die Fußgängerunterführung nicht beidseitig begehbar ist, muss man sich aufs Treppenlaufen einstellen.

Von Bahnsteig 2 zu Bahnsteig 3 (und umgekehrt) gelangt man bis Jahresende nur über Treppen. Foto: Philipp Rothenbacher



Am Forchheimer Bahnhof sind nach einem Jahr Bauzeit unlängst die neuen Gleise auf der Ostseite an der Bayreuther Straße in Betrieb gegangen. Züge halten nun am neuen Bahnsteig 3 – auf 3a Züge und S-Bahnen Richtung Bamberg, auf 3b die Agilis-Bahn Richtung Ebermannstadt. Richtung Erlangen geht es an der östlichen Kante des neuen Mittelbahnsteiges 2, die westliche Kante befindet sich noch in Bau.

Diese beiden neuen Bahnsteige erreicht man jedenfalls über die neue Fußgängerunterführung, die von der Bayreuther Straße aus schon direkt betreten werden kann - am Westeingang zum Tunnel, also direkt neben dem Bahnhofsgebäude, wird noch gebaggert. Der Durchbruch des Tunnels bis zum Bahnhofsplatz erfolgt, so der Plan der Bahn, erst im Dezember.

Bis dahin ist der neue Mittelbahnsteig ebenerdig über einen provisorischen Verbindungssteg erreichbar, der vom Bahnhofsgebäude über den alten Bahnsteig 2/3 führt. Dieser wird im Laufe der kommenden Baumaßnahmen komplett abgerissen.

Wer vom Bahnhofsplatz zum neuen Bahnsteig 3 will, muss folglich erst über den Steg zum Mittelbahnsteig und von dort aus heißt es: Treppen runter, die Unterführung, Treppen rauf. Barrierefrei wird der Forchheimer Bahnhof ebenfalls erst im Dezember - wenn die Aufzüge, die von der Unterführung zu den Bahnsteigen 2 und 3 fahren, in Betrieb gehen sollen.

