Am Eggerbach steht Abstiegs-Endspiel bevor

Basketball, Bayernliga: Schlusslicht trifft auf Don Bosco Bamberg - vor 54 Minuten

EGGOLSHEIM - Durch fünf Niederlagen am Stück nach dem Jahreswechsel hat sich die Abstiegsnot der DJK Eggolsheim in der Basketball-Bayernliga zugespitzt. Die Korbjäger erwartet am Sonntag vor eigenem Publikum zu ungewohnter Zeit um 17 Uhr nicht mehr nur ein weiteres vorentscheidendes Duell, sondern tatsächlich ein Endspiel.

Bisher prallten Rodelio Arcilla (weißes Trikot) und seine DJK Eggolsheim an vielen Konkurrenten wie in dieser Szene gegen Würzburg-Heuchelhof (in schwarz) ab. Im Kampf um den Verbleib in der Bayernliga braucht es nun eine kleine Siegesserie. © Foto: Marie Möhrlein



Der Blick auf die Tabelle bereitet seit Herbst keinen Spaß und verhagelte nicht wenigen DJK-Spielern Faschingslaune. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt vor den verbleibenden sechs Partien vier Punkte. Die von Woche zu Woche entmutigendere Situation auszublenden, brachte zuvor auch keinen Erfolg. In der vergangenen Saison halfen Brotzeiten, nach Rückschlägen wieder auf die Beine zu kommen. Die Lernzeit für eine vor Rundenstart auf Schlüsselpositionen veränderte Mannschaft ist des facto beendet.

Dem will selbst der berufsmäßig geduldige Pädagoge Maximilian Haider nicht mehr widersprechen, als er die gegenwärtigen Voraussetzungen mit der aus dem us-amerikanischen Sport gebräuchlichen Redewendung "do or die" (wörtlich übersetzt: Tun oder Sterben) beschreibt. "Wir müssen die nächsten drei Spiele gewinnen. Nur dann haben wir eine Chance", schiebt Haider nach. Einen einzigen Fakt am Tabellenstand bewertet er positiv: Die Konkurrenten CVJM Erlangen und Grombühl, auf die seine DJK an den kommenden Spieltagen direkt trifft, "gewinnen auch nicht".

Schon etwas außerhalb der Reichweite ankert die DJK Don Bosco Bamberg mit zwölf Zählern. Für die Domstädter ging es 2015/16 lange um den Klassenverbleib, während Eggolsheim auf Platz 4 ins Ziel stürmte und beide Vergleiche (78:55, 78:62) klar für sich entschied. Beim jüngeren Aufeinandertreffen in der Hinrunde spiegelte sich das Eggolsheimer Dilemma der gesamten Saison. Nach guten Trainingseindrücken hielten Haiders Schützlinge das Geschehen zunächst offen, um mit einem desolaten Viertel alle Arbeit einzureißen. Beim 46:63 offenbarten sich eine konstante Inkonstanz und die fehlende offensive Durchschlagskraft.

Kurioserweise ist das Angriffsspiel im Moment ein Grund zur Hoffnung, mit der Rückkehr vom Kapitän Lukas Pätzold und der Reaktivierung von Oliver Staupendahl stellte die Ausbeute beim 82:85 in Eckersdorf und 70:92 in Würzburg zufrieden. "Wir müssen defensiv besser stehen", fordert Coach Haider. Nur einstudieren konnten sie ihr System in diesen Tagen nicht, in der Eggerbachhalle hatte der Schüler-Wettbewerb "Jugend forscht" Vorrang. Zumindest für die Korbjäger zählen indes nur noch die Ergebnisse.

KEVIN GUDD