Am Forchheimer EGF sind die "Nussknacker" unterwegs

FORCHHEIM - Warum ist der zur Zeit nicht genutzte kleine Pausenhof des Ehrenbürg-Gymnasiums in Forchheim übersät mit halben Nussschalen? Sie zeugen von einer Strategie der Rabenkrähen, die sich im Umkreis der Schule aufhalten.

Der Pausen des EGF zeugt von erfolgreicher "Beutejagd" der Vögel. Foto: Annelore Schneider



Rabenkrähen sind geübte Nussknacker. Foto: Annelore Schneider



Von den Nussbäumen am Flussufer hinter den Schulgebäuden holen sich die schlauen Vögel Walnüsse. Um an den Inhalt zu kommen, fliegen die Krähen dann in die Höhe und schleudern die Nüsse mit Schwung auf das harte Pflaster.

Manche Krähen überlassen die Arbeit auch anderen und jagen ihnen anschließend die Beute ab. Das geschilderte Verhalten lässt sich aber nicht nur am EGF beobachten, sondern an vielen anderen Orten im Landkreis. Unerfahrene Vögel schauen sich die Technik dabei einfach von geübten Nussknackern ab.

