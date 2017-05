Am Freitag: Anstich am Walberla

Kirchehrenbach lädt am Wochenende wieder auf den Berg - vor 1 Stunde

KIRCHEHRENBACH - Ein fränkischer Patriot schrieb: "Auf dem Walberla wohnt die Freiheit." Das gilt in dem Natur- und Landschaftsschutzgebiet mit Einschränkungen, besonders für das traditionell am ersten Maiwochenende stattfindende "Walberlafest". Mit dem Bieranstich wird Bürgermeisterin Anja Gebhardt am Freitag das seit dem 14. Jahrhundert nachgewiesene "Frühlingsfest der Franken" eröffnen.

Die Trachtentänze des Heimatvereins Kirchehrenbach gehören zum Auftakt des Walberlafestes wie der traditionelle Bieranstich und der Maibaum. © Archivfoto: Marquard Och



Die Trachtentänze des Heimatvereins Kirchehrenbach gehören zum Auftakt des Walberlafestes wie der traditionelle Bieranstich und der Maibaum. Foto: Archivfoto: Marquard Och



Inzwischen fast schon Routine, hat Vizebürgermeister Michael Knörlein bei den Platzzuweisungen diesmal 14 fränkische Brauereien bedacht. 50 Standplätze sind (ohne Preiserhöhung) an Schausteller, Getränke- und Imbissverkäufer vergeben. Wie immer sind die örtlichen Vereine maßgeblich beteiligt.

Bilderstrecke zum Thema Walberlafest 2016: Fränkische Tänze bei traumhaftem Wetter Die "Stäudla", die traditionell gekleideten Trachtenmädchen, sorgten am Freitag mit ihren fränkischen Volkstänzen für den kulturellen Höhepunkt auf dem Walberlafest. Kirchehrenbachs Bürgermeisterin Anja Gebhardt hatte das erste Fass mit einigen Schlägen angestochen.



Der Festauftakt wird am Freitag, 5. Mai, gegen 17 Uhr feierlich begangen. Die "Heimatfreunde" und Kerwasburschen richten den Maibaum auf, ein Standkonzert der "Ehrabocher Musikanten" begleitet den Kraftakt. Anschließend dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf die Reigentänze der "Schdeudla" freuen, also des Trachtennachwuchses des Heimatvereins.

Folgen wird dem der traditionelle Bieranstich der Gemeindechefin und somit die offizielle Eröffnung des Festbetriebs. Zum "Gedankenaustausch" sind hernach die Nachbarbürgermeister und Behördenvertreter ins Zelt des Schützenvereins eingeladen. Am Samstag und Sonntag ist von 10.30 bis 23 Uhr Festbetrieb angesagt.

Dreifache Sicherheit

Bilderstrecke zum Thema Viel Bier und ein herrlicher Ausblick beim Walberlafest 2014 Seit dem 14. Jahrhundert findet am ersten Wochenende im Mai das Walberlafest statt. In diesem Jahr füllten sich die Bierbänke schon vor dem offiziellen Anstich am Freitag. Viele Menschen nutzten den Feiertag am 1. Mai, um sich bei fränksichen Köstlichkeiten schonmal auf das Walberlafest einzustimmen.



Für die Sicherheit sorgen die Polizei, ein Securityunternehmen und das Bayerische Rote Kreuz. In ihrem schon vorab veröffentlichten Grußwort wünscht Bürgermeisterin Anja Gebhardt einen friedvollen Festablauf und bittet die Gäste gemäß der Verordnung, die Natürlichkeit des Berges zu erhalten und also nur auf den angezeigten Zugängen heranzuwandern.

Bilderstrecke zum Thema Stimmungsvoll, süffig und sonnig: Das Walberlafest in Bildern Seit Donnerstag ist die Ehrenbürg im Ausnahmezustand - das Walberlafest wird gefeiert. Auch die Sonne ließ sich am ersten Maiwochenende zumindest hin und wieder blicken, so dass die Besucher in Scharen auf den Berg strömten.



Bei beschränkten Parkmöglichkeiten am Bahnhof und gegenüber dem Walberla-Restaurant empfiehlt die Gemeinde den Walberlafreunden aus dem Großraum Nürnberg und auch aus Richtung Ebermannstadt, die stündlich verkehrenden Agilis-Züge zu nutzen. Dazu ist ein "Shuttle-Taxi" eingerichtet, das Leuten mit Fußbeschwerden zumindest auf die halbe Höhe des 512 Meter hohen "Zeugenbergs" verhelfen kann.

MARQUARD OCH