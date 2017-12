Am Limit: Stadt stützt Forchheimer Pfalzmuseum

Verwaltungsmitarbeiter dürfen Stunden aufstocken — Wird Saltorturm doch erschlossen? - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Das Pfalzmuseum hat sich zu einem interessanten Besuchermagneten gemausert. Doch finanziell und personell ist es am Limit. Museumsleiterin Susanne Fischer schlug Alarm — erfolgreich. Die Stadt greift dem Museum unter die Arme. Und demonstriert dabei ungewohnte Einigkeit.

Für Susanne Fischer fühlt sich der einstimmig gefasste Beschluss des Kulturausschusses des Stadtrates an wie ein Gang auf Wolke sieben: Sie und ihre beiden Mitarbeiterinnen der Verwaltung dürfen von derzeit 46 auf 80 Wochenstunden aufstocken. Wie sie das Plus unter sich aufteilen, werden sie noch ausmachen. Doch eines steht fest: Der Stundenzuwachs ist eine große Erleichterung (siehe auch Beitrag unten).

Außerdem bekommt sie eine zusätzliche Kassenkraft auf 450-Euro-Basis hinzu, die sechs Wochenstunden abdecken wird, zehn geringfügig Beschäftigte sind dafür bereits im Einsatz. Klingt im ersten Moment viel, anwesend ist aber jeweils nur eine Person zu den Öffnungszeiten.

Mit der dünnen Personaldecke und einem knappen Budget haben Fischer und ihr Team dennoch viel erreicht, um das Museum voranzubringen: In den 90er Jahren lag die Besucherzahl noch bei zarten 5000 Personen im Jahr — heute sind es zwischen 50 000 und 60 000. In einem oberfränkischen Ranking reicht das für Platz zwei, nur die Veste Coburg lockt mehr Besucher. Fünf bis sieben Wechselausstellungen finden jedes Jahr im Pfalzmuseum statt, dazu kommen Sonderführungen, Vorträge, Lesungen oder Konzerte.

Bilderstrecke zum Thema

Zum Internationalen Museumstag öffneten am Sonntag, 18. Mai, mehr als 1800 Museen ihre Tore. So bot auch das Pfalzmuseum in Forchheim unter dem Motto "Sammeln verbindet" einen Einblick in die moderne Museumsarbeit.