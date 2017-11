Am Samstag heißt es: "Ich geh' mit meiner Laterne"

FORCHHEIM - Wochenlang wurde ausgeschnitten, geklebt und gebastelt, um die perfekte Laterne zu kreieren. Denn wie jedes Jahr werden sich am Martinstag, Samstag, 11. November, wieder viele Kinder mit ihrer Laterne auf den Weg machen. Aber Achtung: Einige Gemeinden sind schon ein wenig früher dran:

Kalt und regnerisch war der Martinsritt im vergangenen Jahr auf dem Forchheimer Rathausplatz. Am Samstag, 11. November, ab 17 Uhr können Klein und Groß wieder die Geschichte vom Heiligen Martin erleben. © Archivfoto: Roland Huber



Am Samstag, 11. November, um 17 Uhr lädt die Forchheimer Pfarrei St. Martin zum Martinsritt ein. Vom Paradeplatz zum Rathausplatz wird St. Martin reiten, um dort die legendäre Mantelteilung zu spielen. Alle Kinder sind eingeladen den Zug mit ihren Laternen zu begleiten.

Nach der Mantelteilung werden die Brezen gesegnet und an die Kinder ausgeteilt. Im Anschluss daran findet um 18 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Martin ein Gottesdienst zum Patronatsfest statt. Die organisatorische Ausrichtung des Martinsrittes liegt wieder in den Händen der Kolpingfamilie.

Wie jedes Jahr lädt das Kinderhaus St. Josef in Unterleinleiter zum Martinsumzug, am Freitag, 10. November, ein. Beginn ist um 17.30 Uhr auf dem Dorfplatz mit einem Lichtertanz. Anschließend ziehen die Teilnehmer mit St. Martin auf dem Pferd und den Martinsgänsen durch den Ort. Am Kinderhaus angekommen findet in diesem Jahr ein kleiner Martinimarkt statt und der Elternbeirat lädt zu Glühwein und Wienern ein. Natürlich gibt es auch wieder die Ladara Martinsmännla. Auf viele kleine und große Laternengänger freuen sich die Kinder, der Elternbeirat und das Team des Kinderhauses St. Josef.

Weitere Umzüge: Freitag, 10. November, 17 Uhr, Martinsfeier mit anschließendem Martinsumzug in St. Nikolaus Ebermannstadt.

Freitag, 10. November, 17.30 Uhr: Martinsumzug der Kirchengemeinde St. Martin Eggolsheim, Beginn am Kindergarten.

Freitag, 10. November, 17 Uhr, Martinsumzug Kindergarten, Beginn in der Kirche Verklärung Christi Forchheim.

Freitag, 10. November, 17 Uhr: Martinsgottesdienst in der Kirche St. Michael Heroldsbach, Martinsumzug zum Kinderhaus St. Josef.

Freitag, 10. November, 17 Uhr: Martinsandacht anschließend Martinsumzug der Kirchengemeinde St. Bartholomäus Kirchehrenbach.

Donnerstag, 9. November, 17 Uhr: Martinsumzug des Kindergartens Neuses, Treffpunkt Kirche St. Marien.

Samstag, 11. November, 16.30 Uhr: Martinsfeier mit Martinszug der Kirchengemeinde St. Laurentius Obertrubach.

Samstag, 11. November, 17 Uhr: Martinsumzug der Pfarrei St. Kilian Pretzfeld ab Kindergarten.

Samstag, 11. November, 18 Uhr: Martins-Wortgottesfeier, Martinsumzug der Kirchengemeinde St. Konrad Rüssenbach.