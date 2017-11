Am Sonntag ein Zeichen setzen für Europa

FORCHHEIM - Am 5. November findet zum zehnten Mal die Kundgebung "Pulse of Europe" statt. Die Kundgebung ist wie immer um 14 Uhr, aber diesmal wegen des Jahrmarktes auf dem Marktplatz. Zum Jubiläum haben sich auch Bundestagsabgeordnete aus dem Landkreis Forchheim angesagt.

Am Sonntag schlägt der "Pulsschlag Europas" am Paradeplatz © Horst Linke



Das kleine Jubiläum ist für Initiator Emmerich Huber Anlass zu einem Rückblick und für ein kurzes Resümée. Sehr positiv sieht er die Resonanz in Forchheim, wo der Pulse für eine erfreulich große Zahl von bis zu 100 Bürgern inzwischen zu einer festen Größe geworden ist.

"Pulse of Europe" möchte am Sonntag deutlich machen, dass nur ein lautstarkes Bekenntnis zu europäischer Zusammenarbeit den "klapprigen Laden zusammenhalten und zu einer grundlegenden Renovierung" führen wird. Die Veranstalter rufen alle Forchheimer auf, durch ihre bloße Anwesenheit, und sei es nur für ein paar Minuten, ein Zeichen für Europa zu setzen. Daneben sind alle Bürger eingeladen, auch selbst das Mikrophon zu ergreifen und ihre Meinung oder Erlebnisse und Erfahrungen mit und in Europa zu erzählen. Wer hat, soll Europa-Fahnen oder –Fähnchen mitbringen. Die Kundgebung beginnt um 14 Uhr wie immer mit der Europa-Hymne.