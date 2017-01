Am Sprinter fehlen die Kennzeichen

FORCHHEIM - An einem Mercedes Sprinter sind in der Nacht zum Montag beide Kennzeichen gestohlen worden.

In der Nacht zum Montag, berichtet die Polizei, wurden von einem an der Ecke Michael-Biebl-Weg/Michael-Kotz-Straße geparkten Mercedes Sprinter beide Kennzeichen entwendet. Die Kennzeichen lauten FO-PS 122. Wer hat Beobachtungen gemacht? Zeugenmeldungen an die Polizei unter Telefon (09191) 7090-0.

nn