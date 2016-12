Amtgericht: Geständnis in letzter Minute

Cannabis und Haschisch: Ein Jahr und fünf Monate Haft auf Bewährung für 24-Jährigen - vor 57 Minuten

FORCHHEIM - Nach einem jahrelangen Verfahren und vielen Diskussionen hat ein 24-jähriger Forchheimer vor dem Amtsgericht ein Geständnis abgelegt.

In allerletzter Minute legte der Angeklagte ein Geständnis ab Foto: nn



Dem 24-jährigen Forchheimer war vorgeworfen worden mit einem anderen Mann im März 2014 über das Internet über 111 Gramm Amphetaminsulfat bestellt zu haben. Das LKA Niedersachsen beschlagnahmte die Drogen, bevor sie bei den beiden ankommen konnten. Zudem wurde dem Angeklagte vorgeworfen, seinem Komplizen insgesamt etwa 80 Gramm Haschisch verkauft zu haben. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden ein LSD-Trip, 17 Gramm Cannabis und vier Gramm Psilocin-Pilze gefunden.

Zu Beginn der Verhandlung erklärte Staatsanwalt Markus Reznik, es habe vor der Verhandlung ein Verständigungsgespräch mit dem Anwalt des Angeklagten stattgefunden. Er habe erklärt, bei einem vollständigen Geständnis des Mannes würde er eine Bewährungsstrafe in Betracht ziehen.

Dies wurde abgelehnt. Verteidiger Christian Barthelmes verlas ein kurzes Statement: Die Vorwürfe eins und zwei würden nicht stimmen, sein Mandant habe keine Drogen bestellt, auch habe er keine Geschäfte mit dem angeblichen Komplizen gehabt. Von den Drogen in seiner Wohnung habe der 24-Jährige nichts gewusst, seine Eltern hätten vor mehreren Jahren alle auffindbaren Drogen vor ihm versteckt, da er damals noch ein Suchtproblem hatte.

Der leitende Polizeibeamte der Ermittlungen erklärte im Zeugenstand, die Ermittlungen des LKA Niedersachsen würden bereits seit 2012 laufen. Der Polizei sei schnell klar geworden, dass der Komplize des Angeklagten, bei dem die Bestellung ursprünglich ankommen sollte, nicht der Haupttäter sein könne und dass dessen, den Angeklagten belastenden, Aussagen glaubwürdig seien. Das ganze Auftreten und Umfeld des Mannes habe dazu nicht gepasst. Der Komplize wurde bereits in Bayreuth zu zwei Jahren Haftstrafe auf Bewährung verurteilt.

Bei der Wohnungsdurchsuchung wurde zudem ein Koffer gefunden, in dem einige typische Utensilien für den Drogenhandel waren. Die gefundenen Datenträger wurden sichergestellt, allerdings konnten die Beamten ohne die Zugangsdaten nicht auf mögliche Informationen zugreifen.

Hier hakte Staatsanwalt Reznik nach: „Wenn Sie nichts zu verbergen haben, könnten Sie doch die Zugangsdaten herausgeben.“ Der Angeklagte lehnte das ab, er könne sich an die Passwörter nicht erinnern, dass sei alles so lang her. Richterin Silke Schneider erklärte dem Angeklagten, er solle sich das nochmal überlegen: „Das Risiko für eine Gefängnisstrafe ist sehr hoch für Sie. Wenn wir jetzt die Beweisaufnahme fortführen, gibt es für mich keinen Grund mehr für eine Einigung.“

Nach einiger Zeit und einem Verständigungsgespräch mit Richterin und Staatsanwalt kam es dann doch zu einem Geständnis. Der 24-Jährige ließ durch seinen Anwalt verlesen, die Anklagepunkte würden umfassend zutreffen.

Staatsanwalt Reznik erklärte, er werte das Geständnis sehr positiv, man hätte die Verhandlung auch noch um einiges in die Länge ziehen können. Auch bewertete er positiv, dass der Angeklagte seit dem Vorfall vor zwei Jahren nachweislich keine weiteren Drogen genommen habe. Er plädierte auf eine Haftstrafe von einem Jahr und sieben Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt werden könne.

Richterin Schneider und das Schöffengericht folgten größtenteils dieser Ausführung und verurteilten den Mann zu einem Jahr und fünf Monaten Haftstrafe auf Bewährung. Außerdem muss er regelmäßige Drogentests machen und 80 Arbeitsstunden machen.

FLORIAN RITTER