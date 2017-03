An Fasching geht es aggressiver zu

Die Gewalt gegen Blaulicht-Organisationen nimmt leicht zu

FORCHHEIM - Bedroht, beleidigt, angegriffen: Nicht nur Polizisten, auch Rettungsdienstler trifft es oft, wenn beim Einsatz alles drunter und drüber geht. Anlässlich der jüngsten Gewalt gegenüber Blaulichtorganisationen haben wir beim Leiter des BRK-Rettungsdiensts Forchheim Josef Kern nachgefragt, wie gefährlich es im Einsatz ist.

Immer häufiger werden Mitarbeiter des Rettungsdienstes angegriffen. © TK



Ein psychisch kranker Mann hat in der Montagnacht für einen Großeinsatz gesorgt, nachdem er mit einem Messer einen Notarzt bedroht hatte, der ihm eigentlich helfen wollte. Die Eltern des 39-Jährigen hatten den Notruf gewählt gehabt, weil ihr Sohn sich "in einer psychischen Ausnahmesituation" befand (wir berichteten). Erst ein Sondereinsatzkommando konnte die Situation klären.

Über solch einen SEK-Einsatz hat letztendlich immer die Polizei zu entscheiden, weiß Josef Kern, Leiter des Forchheimer BRK-Rettungsdiensts. Bis das SEK in so einem Fall angerückt ist, kann es dauern: Wenn das Kommando in Nürnberg ist, benötige es nur die übliche Anfahrtszeit — wenn es allerdings gerade woanders im Einsatz ist, kann es sehr "zeitintensiv" werden. Das SEK wird allerdings eher selten benötigt.

Dass Helfer bei ihren Einsätzen in brenzlige Situationen kommen, ist hingegen keine Seltenheit, besonders in Kombination mit Alkohol und Drogen. Im letzten Jahr, so Kern, gab es diese vor allem im Umgang mit Kräutermischungs-Konsumenten, die sich selbst nicht mehr unter Kontrolle hatten. "Seit der Headshop in der Bamberger Straße geschlossen ist, ist es recht ruhig geworden."

Zwar gebe es schon einen leichten Anstieg in der Aggressivität der Leute, doch im ländlichen Bereich — dazu zählt Kern auch Forchheim — sei eine derartige Zunahme wie beispielsweise in Nürnberg nicht zu erkennen: "Höchstens mal zu Fasching."

BARBARA ZINECKER