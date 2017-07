Angepinkelt: Die Polizeimeldungen vom Annafest-Freitag

Ein handfester Zoff, ein wütender Nackedei und eine Leichtverletzte - vor 2 Stunden

FORCHHEIM - Die Stimmung im Kellerwald war am Freitagabend überbordend - leider auch mit einigen unschönen Auswüchsen. Die Forchheimer Polizei berichtet:

Am frühen Freitagabend schubste eine 16-Jährige ein gleichaltriges Mädchen offenbar grundlos am Autoscooter, so dass sie rücklings zu Boden fiel und sich leicht verletzte. Kurze Zeit später schlug ein 20-Jähriger einem 35-Jährigen mit der Faust ins Gesicht - weil er von ihm auf einem Bierkeller unabsichtlich angepinkelt wurde. Eine Polizeistreife kam hinzu und die Beiden vertrugen sich wieder.

Kurz vor Mitternacht rammte ein Audi-Fahrer in der Hainbrunnenstraße einen geparkten VW Golf. Da der 54-jährige Forchheimer stark alkoholisiert war (1,62 Promille), wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt.

Zu selben Zeit wurde in der Ringstraße ein 24-Jähriger aus dem südlichen Landkreis einer Polizeikontrolle unterzogen, da er mit heruntergelassener Hose an der Bushaltestelle stand. Sogleich zog der junge Mann seinen Gürtel aus der Hose und schlug damit auf die Motorhaube eines Streifenwagens. Der stark betrunkene 24-Jährige (2.2 Promille) muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

Wir berichten täglich live vom Kellerwald-Wahnsinn auf www.annafest-forchheim.de.

Bilderstrecke zum Thema Süß bis herzhaft: Kulinarisches vom 177. Annafest Allein der Duft von gebrannten Mandeln sagt uns: Es ist Volksfest-Zeit. Kulinarisch hat das Annafest 2017 wieder allerhand geboten. Unsere Fotograf Ralf Rödel war auf schmackhafter Spurensuche.