Am Mittwoch hieß es in vielen Forchheimer Behörden und Firmen: "Geschlossen, denn wir sind auf dem Annafest". Dort genossen die Forchheimer dann einen Arbeitstag der anderen Art - mit Bier, Brezen und Live-Musik. Sicherlich hat sich so manch einer für diesen Tätigkeitsbereich eine Festanstellung gewünscht.

Forchheim, hier sind sie: Diese süßen Babys sind im Klinikum Forchheim auf die Welt gekommen. Sie wollen Ihr Baby auch in der Bildergalerie sehen? Dann schicken Sie uns eine Mail an redaktion-forchheim@pressenetz.de mit einem Foto, Namen und Datum! Wir ergänzen unsere Fotostrecke gerne.

Die Besucher gingen in den letzten Jahren lieber direkt zum Frühschoppen auf die Keller, als in die Kirche. Deswegen wurde der Festgottesdienst zum ersten Mal direkt am Annafest gehalten. Der Regen kam am Sonntagvormittag allerdings sowohl dem Gottesdienst, als auch dem Frühschoppen in die Quere - hier kommen alle Bilder!