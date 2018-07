Annafest am Samstag: Viel Fränkisches zum Schlemmen

Auf den Kellern wurde wieder feucht-fröhlich gefeiert - 28.07.2018 19:02 Uhr

FORCHHEIM - Die Besucher des Forchheimer Annafests setzen am Wochenende zum Endspurt an: Im Kellerwald herrscht fast tropische Hitze, die Zapfhähne laufen heiß. Was am Samstag auf dem Festgelände abgegangen ist, erfahren Sie in unserem Live-Ticker zum Nachlesen.