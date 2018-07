Nur drei Schläge hat's gebraucht, um das Annafest offiziell zu eröffnen: Der Oberbürgermeister von Forchheim, Uwe Kirschstein, zeigte sich begnadet an Fass und Hammer und brachte das Bier gleich beim dritten Schlag zum Fließen. Damit gilt ab jetzt wieder: Elf Tage lang Feier-Alarm im Forchheimer Kellerwald!

Am Dienstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr musste die Feuerwehr Forchheim ausrücken. Grund dafür war ein Baum, der Feuer gefangen hatte. Der Brand weitete sich auf ein Dach aus. Verletzt wurde niemand. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei brannte ein Mann mit einem Bunsenbrenner Unkraut ab und entzündete dabei Sträucher und den Baum.

Das Wochenende stand in Neunkirchen ganz im Zeichen des Bürger- und Heimatfestes. Neben einem Bühnenprogramm mit Tanz und Musik konnten Besucher an Ständen in den Straßen stöbern und schlemmen.