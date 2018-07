Annafest: Ehemann kommt in Gewahrsam

Streitendes Paar schubst sich am Heimweg - Eine Nacht in der Zelle - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Mächtig in die Haare geriet ein Ehepaar auf dem Heimweg vom Annafest. Bis die Beamten eingriffen.

Auf dem Nachhauseweg vom Annafest, geriet ein Ehepaar in der Dechant-Reuder-Straße in Streit. Im Verlauf des Streits schubsten sich der 62-Jährige und seine 65-jährige Ehefrau gegenseitig, worauf eine zufällig vorbeifahrende Streife aufmerksam wurde. Da sich der Mann durch die Beamten nicht beruhigen ließ und auch versuchte die Beamten körperlich anzugehen, wurde er in Gewahrsam genommen.