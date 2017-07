Annafest: Riesenrad "Orion" wird zerlegt

Es ist das Postkartenmotiv am Annafest und steht still: Seit Freitag ist das Riesenrad aus Sicherheitsgründen außer Betrieb. Mit Michael Drliczek, Inhaber des "Orion"; sprachen wir über die Gründe.

Das Riesenrad gehört zu den Wahrzeichen des Annafests: Wegen eines technischen Defekts musste der Betrieb eingestellt werden. © Ralf Rödel



Wir sprachen mit Michael Drliczek, dem Besitzer des Riesenrads. © Foto: Zinecker



Herr Drliczek, wissen Sie denn schon genau, was kaputt ist am Riesenrad?

Michael Drliczek: Ein noch nicht zu definierendes Geräusch am Riesenrad hat uns dazu bewogen, den Betrieb einzustellen. Ich tippe darauf, dass die Haupt-Kugeldrehverbindung kaputt ist. Davon geht übrigens auch der Sachverständige des Prüfamtes für Standsicherheit von fliegenden Bauten der LGA aus, der gleich am Freitagnachmittag vor Ort war. Ganz genau wird man das aber erst dann sagen können, wenn das Riesenrad abgebaut und in seine Einzelteile zerlegt wurde.

Erst der Dauerregen und dann der Totalausfall: Können Sie schon finanzielle Bilanz ziehen?

Michael Drliczek: Bei dem Dauerregen am Dienstag und Mittwoch war das Annafest generell ganz wenig besucht. Regenwetter merkt man im Riesenrad am meisten: Bei Regen mag keiner in die Gondel steigen. Der Schaden ist schwer zu beziffern, aber ich gehe von einem mittleren fünfstelligen Betrag aus. Für einen technischen Defekt gibt es übrigens auch keine Versicherung.

Wie geht es denn jetzt für Sie weiter?

Michael Drliczek: Das Riesenrad bleibt bis zum Annafest-Ende planmäßig stehen. Dann werden die Einzelteile Ende nächster Woche zu einem Fahrzeugbauer nach Nürnberg gebracht. Das Ersatzteil wird extra gefertigt und hat eine Lieferzeit von etwa drei Wochen. Das heißt für mich, dass wir auch das Weinfest in Volkach, ab Mitte August, auf dem das Riesenrad stehen sollte, absagen mussten. So etwas ist uns in den letzten 30 Jahren noch nie passiert.

BIRGIT HERRNLEBEN