Annafest-Riesenrad "Orion" zieht wieder seine Kreise

Nach dem Ausfall dreht sich das Riesenrad von Michael Drliczek weiter - vor 51 Minuten

FORCHHEIM - Hurra, es läuft wieder rund! Danach hatte es vor fast vier Wochen im Kellerwald noch nicht ausgesehen — als das Riesenrad plötzlich zum Stillstand verdammt wurde. Bewegungslos und wehmütig musste es dem Annafest-Treiben zu seinen Füßen zuschauen. Doch bald dreht sich "Orion" erneut, statt in Oberfranken allerdings vorerst nur in Oberbayern, wie sein Inhaber verkündet.

Gegen Ende des diesjährigen Annafestes stand das Riesenrad wegen eines Defektes still, bald dreht es sich wieder — in Eichstätt. © Foto: Rödel



Patient: Metallisch. Körperumfang: rund 100 Meter. Name: Orion 2. Diagnose: technischer Defekt. Ja, nicht nur für die kleineren Annafest-Gänger war die Nachricht ein größerer Schock. Ab dem zweiten Volksfest-Freitag blieb das wohl beliebteste Fotomotiv im Kellerwald regungslos. Das stillgelegte Rad, irgendwie passte es zu einem durchwachsenen 177. Annafest, das wetter- und (vermutlich deswegen) auch zahlenmäßig hinter den Erwartungen zurückblieb.

Über drei Wochen sind nunmehr vergangen und Michael Drliczek, seines Zeichens Schausteller sowie stolzer Riesenrad-Chef, hat nur Positives von seinem "Patienten" zu berichten: Orion 2 ist genesen – und der Befund war weit harmloser als zunächst befürchtet. "Es war glücklicherweise nur das kleine Kugellager kaputt und nicht das große", erklärt Drliczek. Zunächst hatten sowohl er als auch ein hinzugezogener Sachverständiger auf eine defekte "Haupt-Kugeldrehverbindung" getippt. Da wäre eine anstrengende, kostenintensive Reparatur vonnöten gewesen. "Ein neues großes Kugellager müsste man erst speziell anfertigen lassen. Allein die Lieferzeit wäre um die drei Wochen gewesen, vom aufwändigen Einbau ganz zu schweigen", so der Schausteller.

Nur halb so teuer

Das kleine Kugellager wiederum war in zwei Tagen geliefert, viel zerlegt werden musste beim Einbau nicht. Weniger Aufwand, weniger Arbeitszeit also. Und die Kosten? Einen mittleren fünfstelligen Bereich hatte Drliczek noch zu Beginn geschätzt. "Jetzt belaufen sie sich geschätzt nur auf die Hälfte dessen, womit wir gerechnet haben." Kurzum, Orion ist wieder einsatzbereit. Zunächst aber nur in Oberbayern: "Diese Woche geht’s raus nach Eichstätt", freut sich Drliczek. Ab 1. September dreht sich sein in Stand gesetztes Riesenrad auf dem dortigen Volksfest.

Bereut er seine Entscheidung, den Orion noch vor dem letzten Annafest-Wochenende geschlossen zu haben? "Nein", sagt der forchheim-affine Fürther. Zwar habe man im Nachhinein festgestellt, dass das Rad auch nach der Defekt-Diagnose gefahrlos hätte weiterfahren können – die Befürchtung war, dass sich das Kugellager festfrisst und das Rad komplett blockiert. "Aber wir stehen zu unserer Entscheidung." Der finanzielle Aspekt sei natürlich ärgerlich und schade. "Doch", so Michael Drliczek, "war es die richtige Entscheidung. Sicherheit geht da einfach vor."

Das gilt auch im kommenden Jahr, wenn sich auf dem 178. Annafest der neue alte Orion 2 wieder dreht.

PHILIPP ROTHENBACHER