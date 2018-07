Annafest-Sonntag live: Endspurt im Kellerwald

Auf den Kellern wird am Sonntag zum vorletzten Mal in diesem Jahr gefeiert - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Am Samstag wurde bis spät in die Nacht hinein gerockt, am Sonntag geht es im Kellerwald schon wieder hitzig-schwitzig weiter. Wir stürzen uns ins Sonntags-Getümmel und berichten Ihnen live, was in und auf den Kellern abgeht.