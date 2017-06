Annafest-Streit eskalierte: "Ich hatte Angst, zu sterben"

FORCHHEIM - Noch bevor das Annafest im vergangenen Jahr offiziell startete, kam es auf dem Festgelände zu ersten Verletzten. Ein Schaustellerehepaar aus Oberbayern geriet mit einer Großhändlerin buchstäblich in die Haare. Wegen gefährlicher und versuchter gefährlicher Körperverletzung mussten sie sich jetzt vor dem Forchheimer Amtsgericht verantworten.

Schauplatz des Streits im vergangenen Jahr war der untere Festplatz beim Annafest. Foto: Roland Huber



Zweieinhalb Stunden hatte es nach einer Verurteilung des angeklagten Ehepaares ausgesehen. Erst der letzte Zeuge des Vormittages, der mit keiner der beiden Parteien Kontakte pflegt, brachte Licht ins Dunkel. Der Zeuge, ein Kaufmann aus Passau, der als Besucher am Kellerwald unterwegs war, schilderte die "Kinderei".

Er hatte den Tumult aus nächster Nähe beobachtet und gesehen, wie die geschädigte Großhändlerin den Angeklagten bedrängt und beschimpft habe. Später habe es eine "nicht massive Rauferei" der beiden Frauen gegeben, bei der beide hingefallen seien und sich gegenseitig an den Haaren gezerrt und mit den Füßen getreten hätten. "Sie haben sich gegenseitig nichts geschenkt." Dass es deshalb nun zu einer Verhandlung komme, erstaune ihn.

Der Grund für die Auseinandersetzung: Einen defekten Scheinwerfer habe das Paar reklamieren wollen. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt ähnelten sich die Aussagen der Beteiligten und Beobachter. In der Vergangenheit habe es wegen "unseriöser" Geschäftspraktiken mehrfach Streit und manch böses Wort gegeben, heißt es. Dann verzweigten sich die Versionen der Zeugen.

Rangelei am Boden

Je mehr Zeugen aufliefen, desto größer schien die Verwirrung zu werden. Die Version der beiden Angeklagten (beide 54 Jahre) erzählte von einem Streit, in dessen Folge die "ausgeflippte" Geschädigte mit Beschimpfungen begonnen und mit Handgreiflichkeiten weitergemacht hätte.

"Sie wollte mich ins Gesicht kratzen. Ich habe nur ihre Hände abgewehrt. Zugeschlagen habe ich nicht, das sähe bei meinen 140 Kilo Gewicht ganz anders aus." Als die Ehefrau von vorne auf die Geschädigte zugegangen sei, hätte diese die Beleidigungen fortgesetzt, als ob sie unter Drogen gestanden habe.

Es kam zur Rangelei am Boden. Bei der Polizei hätten sie keine Aussage gemacht, weil die Geschädigte bei deren Eintreffen "sofort die Opferrolle" eingenommen hätte. Seine Anzeige gegen die Geschädigte sei im Sande verlaufen. Sie säßen aber vor Gericht. "Weil ich sieben Vorstrafen habe", mutmaßte der Angeklagte.

An den Haaren auf die Schotterpiste hinabgerissen

Die Version der Geschädigten und ihres langjährigen Mitarbeiters sprach hingegen von mehreren Faustschlägen ins Gesicht, vom Zubodenwerfen und Würgen durch den Angeklagten. "Ein Imbissbuden-Betreiber hatte noch gerufen, dass man eine Frau nicht schlägt, da hat er die Hände um meinen Hals gelegt und zugedrückt, dass ich Angst hatte, zu sterben."

Später sei die Ehefrau von hinten herangekommen, habe die Geschädigte an den Haaren auf die Schotterpiste hinabgerissen. Dort habe "die Furie" ihr einen Fuß auf den Brustkorb gestemmt, mit dem anderen Fuß aber mehrfach in den Bauch und Unterleib getreten. Dabei hätten alle von einer gerade erst erfolgten Operation gewusst.

Weinkrampf im Zeugenstand

Im Zeugenstand steigerte sich die Zeugin in einen Weinkrampf. "Seine Aussagen sind eine große Lüge." Es wären noch mehrere Versuche gefolgt, sie ins Gesicht zu treten, die sie aber hätte abwehren können. Die Verletzungen wie blaue Flecken an Armen und Beinen und eine Beule am Kopf bei der Geschädigten, sowie ein gebrochener kleiner Finger und Schürfwunden bei der Ehefrau, passten zu beiden Versionen.

Zum Plädoyer kam die Staatsanwältin nicht mehr. Mit Zustimmung des Ehepaares wurde das Verfahren gegen eine Geldauflage eingestellt. Er muss 500 Euro an den Deutschen Kinderschutzbund Forchheim, sie die gleiche Summe an die Arbeiterwohlfahrt Forchheim zahlen.

Ob es noch zu einem Zivilprozess um Schmerzensgeld und Schadenersatz für Behandlungskosten und Verdienstausfall kommt, ist noch offen.

