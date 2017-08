Annalena Wagner darf vom großen Sprung träumen

Forchheims 14 Jahre altes Schwimmtalent glänzt auch international - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Für Forchheims größtes Schwimm-Ass begann die schulfreie Zeit ein paar Tage früher, doch nicht um zu entspannen. Während die Erwachsenen bei der WM in Budapest einmal mehr enttäuschten, gehörte Annalena Wagner zu den positiven deutschen Entdeckungen bei den zeitgleich ausgetragenen internationalen Jugendspielen EYOF.

In Rückenlage voraus für Deutschland auf Jagd nach Bestzeiten: Annalena Wagner beim Wettkampf in Ungarn. © Foto: Mirko Seifert



In Rückenlage voraus für Deutschland auf Jagd nach Bestzeiten: Annalena Wagner beim Wettkampf in Ungarn. Foto: Foto: Mirko Seifert



Als eine von nur acht Vertreterinnen ihrer Altersklasse (Jahrgang 2002/03) begleitete Wagner den Tross von 96 deutschen Nachwuchssportlern ins ungarische Györ. "Wir waren in einem kleinen olympischen Dorf untergebracht, die riesige Halle wird nur für Wettkämpfe genutzt und es gab einen Vorstart-Bereich. Das war schon aufregend", schildert die Forchheimerin die professionellen Bedingungen.

Minimale Fördergelder

Auch außergewöhnlich: Für die Kosten der Anreise und Unterbringung samt Flug- und Eintrittsticket der Eltern kam der Deutsche Olympische Sportbund auf. Im Alltagsbetrieb ist Wagner als Mitglied des bayerischen Förderkaders und der Auswahl nationaler Perspektivtalente trotzdem überwiegend auf sich gestellt. Die Liebe der für ihr Element aber ist ungebrochen.

Einem sechsten Rang mit persönlicher Bestzeit über 100m Rücken folgte auf der doppelten Distanz in 2:19,06 der nächste individuelle Rekord. Dass sie damit als Neunte knapp am A-Finale vorbeischrammte, trübte die Stimmung der Fränkin wenig. "Die Zeiten der verschiedenen Nationen sind eng beisammen", weiß Annalena Wagner. Ob unter den Aktiven das schwache Abschneiden ihrer Idole in der 120 Kilometer entfernten ungarischen Hauptstadt Gesprächsthema war? "Ich habe natürlich die Resultate verfolgt, aber über die Gründe wurde nicht diskutiert."

Wagner interessiert sich schon eher für die Ausnahmen ihrer Generation, die bereits den Sprung zur Elite geschafft haben. Obwohl ihr selbst noch einige Sekunden fehlen, vertraut sie der Trainingsgestaltung ihrer Förderer. "Wenn am Saisonende noch Bestzeiten möglich sind, stimmt die Form", findet die Schülerin, die ab September in Forchheim die neunte Klasse des Herder-Gymnasiums besucht. Nur ein paar Tage später geht es direkt wieder ins Höhentrainingslager der Leistungsschwimmer, um am sportlichen Karrieretraum zu arbeiten.

KEVIN GUDD