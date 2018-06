Anschlussstelle in Forchheim-Nord dicht

Sperrung zwischen dem 24. Juni und dem 7. Juli Richtung Nürnberg - 21.06.2018 16:05 Uhr

FORCHHEIM - Die Anschlussstelle Forchheim-Nord wird ab der Nacht von Sonntag, 24. Juni, auf Montag, 25. Juni, bis zum Samstag, 7. Juli, in Fahrtrichtung Nürnberg gesperrt.

Autobahn A 73, Symbolbild. © Berny Meyer



Im Rahmen der dritten und letzten Bauphase für die Errichtung eines nachträglichen Lärmschutzes und zur Erneuerung der Fahrbahnen und der Brücken bei Forchheim erfolgt auch die Erneuerung des kompletten Fahrbahnoberbaues der Anschlussstellenäste.

Hierzu ist eine Sperrung der Anschlussstelle in Fahrtrichtung Nürnberg unumgänglich. Die Verkehrsteilnehmer in Richtung Nürnberg werden gebeten, auf die Anschlussstellen Hirschaid oder Forchheim-Süd auszuweichen.

Umleitung ausgeschildert

Die Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Forchheim können den ausgeschilderten Umleitungsstrecken folgen, um ans Ziel zu kommen. Die Ein- und Ausfahrten der A 73 in Richtung Bamberg sind von der etwa zweiwöchigen Sperrung an der Anschlusstelle in Forchheim nicht betroffen.