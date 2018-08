Apothekenstraße: Das "Lübbis" ist eröffnet

FORCHHEIM - Großes Gedränge herrschte beim Soft-Opening für geladene Gäste im "Lübbis Essen & Trinken" in der Apothekenstraße. Stolz präsentierte Kathrin Grüner alias "Lübbi" einen Lebenstraum — ihr eigenes Restaurant. Damit ist eine klaffende Lücke in der Genussmeile inmitten der Altstadt nach über einem halben Jahr geschlossen.

In ihrem Blut fließt das Gastro-Gen: Kathrin Grüner (Mitte) kümmert sich zusammen mit ihren Service-Mitarbeiterinnen im „Lübbis“ um das Wohl der Gäste. © Foto: Udo Güldner



An den Wänden wuchert der Farn. Natürlich nur als Tapetenmotiv und merkwürdig geometrisch. Zusammen mit den allgegenwärtigen Ananas-Skulpturen, die sich als Kerzenständer oder Deckenlampen tarnen, entsteht eine ganz eigentümliche Mischung aus Natürlichkeit und Ordnung.

"Urban Jungle Style" nennt sich der Trend, der in Berlin-Mitte und am Prenzlauer Berg schon länger angesagt ist. Kathrin Grüner (37) hat den "Großstadt-Dschungel" von dort in die fränkische Provinz mitgebracht. Aus ihrer Lehrzeit als Hotelfachfrau im legendären "Adlon". Dabei loderte die Leidenschaft für das erste Haus am Platz schon länger. "Als wir in der 10. Klasse eine Fahrt in die Hauptstadt unternommen haben, habe ich nicht wie die anderen das Brandenburger Tor besucht, sondern das benachbarte Luxushotel."

Während sich ihre Besucher trotz kühler Getränke hektisch Luft zufächeln, behält Kathrin Grüner einen kühlen Kopf. In der Küche ist es derweil noch heißer als auf der Straße. Was Mama Brigitte Grüner (60) nicht davon abhält, den Rindfleischfladen ordentlich einzuheizen. Schließlich sollen die Gäste sich später am Burger-Buffet aus verschiedenen Soßen und Beilagen ihre ganz eigenen Kreationen zusammenstellen. Als sie noch im Hotel Café Grüner in Obertrubach kochte, das waren rund drei Jahrzehnte, gab es derlei nicht.

Aus dieser ländlichen Idylle stammt Kathrin Grüner. Hier hatte sie, "sobald ich richtig laufen konnte, bereits das Tablett in der Hand". Von hier aus zog sie in die weite gastronomische Welt, arbeitete in Heiligendamm und Berlin. Zuletzt managte sie das Vier-Sterne-Hotel "Acantus" in Weisendorf.

Die jetzt neu gestalteten Räume, die nach der Schließung des "Tinello" monatelang leer standen, kennt Kathrin Grüner noch aus der Zeit, als hier "La Enoteca" mediterranes Flair verbreitete. Damals verdiente sie sich einige Euro als Servicekraft hinzu. "Ich machte Marketing und Event-Management bei Schmetterling Reisen und wollte den Kontakt zur Gastronomie nicht abreißen lassen."

Gerade noch rechtzeitig, bevor zur Eröffnung der Landrat und der Oberbürgermeister, nebst einigen Stadträten, Geschäftspartnern und Nachbarn aus der Apothekenstraße über die Schwelle treten, hat Papa Philipp Grüner (63) mit der Bohrmaschine noch letzte Hand angelegt. Im hinteren Teil der 100 Quadratmeter feilt Schwester Barbara Grüner (34) noch an technischen Details, auch für die private Einweihungsfeier im Anschluss. Dabei müsste die Molekularmedizinerin eigentlich an der Universität Duisburg-Essen an Strategien gegen Krebs forschen. "Sie hat für das Lübbis extra drei Wochen ihres Urlaubs geopfert." Ein echtes Familienunternehmen also, in dem selbst Kathrin Grüners Patin mithilft, auch sie als Chefin des ehemaligen Hotels "Ottilie" in Obertrubach vom Fach.

In der ersten Woche wird es neben Gurken-Kaltschale auch Rote Bete-Carpaccio mit Garnelen und Kalbsschnitzel mit Kartoffel-Radieschen-Salat geben. "Es gibt saisonale Gerichte mit regionalen Zutaten und internationale Küche. Von allem das Beste."

Das "Lübbis" hat täglich, außer sonntags, von 10—14 und 17—23 Uhr geöffnet. Bilder von der Eröffung unter www.nordbayern.de/forchheim

