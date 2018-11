Arbeiten am Forchheimer Landratsamt schreiten voran

Archäologische Grabungen sind beendet - Trockenbauarbeiten können beginnen - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Rund 200 früh- bis hochmittelalterliche Siedlungsbefunde haben dafür gesorgt, dass die Arbeiten am Neubau des Landratsamtes Am Streckerplatz langsamer und teurer als geplant vonstatten gehen.

Die Grabungen sind vorbei - jetzt wird wieder gebaggert am Landratsamt. © Ralf Rödel



Seit Anfang des Monats haben die Forscher ihre Gerätschaften eingepackt, die Grabungen sind beendet. Und Am Streckerplatz erstreckt sich jetzt statt vieler kleiner klaffender Löcher nur noch eine große Baugrube. Die Mehrkosten durch die wissenschaftlichen Arbeiten belaufen sich bislang auf etwa 100.000 Euro.

In der jüngsten Sitzung des Kreis-Bau- und Verkehrsausschusses gab es aber endlich wieder gute Nachrichten zu verkünden: Das Gremium vergab einstimmig den Auftrag für die nun anstehenden Trockenarbeiten an die Firma Jaeger aus Dettelbach (zum Angebotspreis von rund 150.500 Euro). Ein weiterer Schritt in Richtung Fertigstellung des Neu- und Erweiterungsbaus.

ppr